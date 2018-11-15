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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2039204020412042>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:31

  novichok написав:
  jay2004 написав:
  novichok написав:В TAS2U как сделать P2P платеж на свою карту Плативка с карты другого банк?
У меня дает только с Плативки но не на нее,


Вам для открытия депо? или для чего Плативку пополнять (оно то с коммисией пополняется)?

для депо.а почему с комиссией? в тарифах написано без нее.
https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
пунк 4.4 и ниже

Вы не тот пункт смотрите. Надо Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
Там все с комиссией. Пополняйте Ощадный рахунок, его сразу должны открывать при выдаче Плативки.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 16 лис, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:33

  jay2004 написав:novichok

В ТАС2U - 1) спочатку "Додаєте карту" іншого банку. Вона зявляється в списку карт.
2) В меню "Депозити" - вибираємо "Додати депозит", вибираємо умови депозиту і беремо потрібну карту, натиснувши на вибір карти (за замовчуванням - Платівка).

Все - депозит відкритий. На Платівку - падають проценти і тіло депо, по закінченню(як в Привата - КДВ)...

ОК. Спасибо. А потом добавленную карту можно будет удалить?
novichok
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novichok Да
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:37

  novichok написав:
  jay2004 написав:novichok

В ТАС2U - 1) спочатку "Додаєте карту" іншого банку. Вона зявляється в списку карт.
2) В меню "Депозити" - вибираємо "Додати депозит", вибираємо умови депозиту і беремо потрібну карту, натиснувши на вибір карти (за замовчуванням - Платівка).

Все - депозит відкритий. На Платівку - падають проценти і тіло депо, по закінченню(як в Привата - КДВ)...

ОК. Спасибо. А потом добавленную карту можно будет удалить?


Так, звісно. Але якщо Ви будете постійно переказувати з одних і тих самих карт - то навіщо її удаляти?? В мене, наприклад, вже десяток висить (воно їсти не просить :) )... Але ж кожного разу потрібно буде ЛАКАПИТЬ по новому :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:39

А если отправить с моно карты, то на плативку зайдет без комиссий?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:40

  novichok написав:А если отправить с моно карты, то на плативку зайдет без комиссий?


Зі своїх - так, з кредитних - з коміссом, звісно.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:41

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?

В текущем и следующем месяцах льготный период по Виике можно гасить даже 26 числа. А в обычный месяц (т.е. когда 25-е рабочий день) - всегда гашу 25го, чтобы там Тася в смс не писала. Только гасить надо правильно - т.е. чтобы провелось этим же днем.

Подскажите, пожалуйста, порядок действий "правильного гашения".
Спасибо!
aseteen
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн.
То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:53

На P2P платежи у плативки есть лимиты?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:54

Фантом
Добрый вечер.
Если не конец квартала, то перестанет начисляться в текущем месяце, но не пропадёт. Сумма, которая свыше 1300 грн грязными отобразится в первый рабочий день следующего месяца. Что будет если превышение припадает на конец квартала - не знаю. Информация из собственного опыта 2 раза в этом году превышал 1300/мес, но не в конце квартала. Остаток переносился на следующий.
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