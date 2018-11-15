В ТАС2U - 1) спочатку "Додаєте карту" іншого банку. Вона зявляється в списку карт. 2) В меню "Депозити" - вибираємо "Додати депозит", вибираємо умови депозиту і беремо потрібну карту, натиснувши на вибір карти (за замовчуванням - Платівка).
Все - депозит відкритий. На Платівку - падають проценти і тіло депо, по закінченню(як в Привата - КДВ)...
ОК. Спасибо. А потом добавленную карту можно будет удалить?
В ТАС2U - 1) спочатку "Додаєте карту" іншого банку. Вона зявляється в списку карт. 2) В меню "Депозити" - вибираємо "Додати депозит", вибираємо умови депозиту і беремо потрібну карту, натиснувши на вибір карти (за замовчуванням - Платівка).
Все - депозит відкритий. На Платівку - падають проценти і тіло депо, по закінченню(як в Привата - КДВ)...
ОК. Спасибо. А потом добавленную карту можно будет удалить?
Так, звісно. Але якщо Ви будете постійно переказувати з одних і тих самих карт - то навіщо її удаляти?? В мене, наприклад, вже десяток висить (воно їсти не просить )... Але ж кожного разу потрібно буде ЛАКАПИТЬ по новому
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mihasik написав:Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?
В текущем и следующем месяцах льготный период по Виике можно гасить даже 26 числа. А в обычный месяц (т.е. когда 25-е рабочий день) - всегда гашу 25го, чтобы там Тася в смс не писала. Только гасить надо правильно - т.е. чтобы провелось этим же днем.
Подскажите, пожалуйста, порядок действий "правильного гашения". Спасибо!
Фантом Добрый вечер. Если не конец квартала, то перестанет начисляться в текущем месяце, но не пропадёт. Сумма, которая свыше 1300 грн грязными отобразится в первый рабочий день следующего месяца. Что будет если превышение припадает на конец квартала - не знаю. Информация из собственного опыта 2 раза в этом году превышал 1300/мес, но не в конце квартала. Остаток переносился на следующий.