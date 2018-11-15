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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2039204020412042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:00

  jay2004 написав:
  novichok написав:А если отправить с моно карты, то на плативку зайдет без комиссий?


Зі своїх - так, з кредитних - з коміссом, звісно.

Зайде з комісією у будь-якому випадку. На Платівку з комісією заходить усе, що не є цільовим зарахування. Список того, що заходить без комісії перераховано у п. 2.2.4.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На следующий день после заполнения анкеты на викенд-кард прилетела смс от Є-Гроші.Совпадение???
Кажется мне,что банк приторговывает данными клиентов...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:02

  novichok написав:На P2P платежи у плативки есть лимиты?

https://tascombank.ua/content/view/736/ ... ukrainian/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:02

  klug написав:
  jay2004 написав:
  novichok написав:А если отправить с моно карты, то на плативку зайдет без комиссий?


Зі своїх - так, з кредитних - з коміссом, звісно.

Зайде з комісією у будь-якому випадку. На Платівку з комісією заходить усе, що не є цільовим зарахування. Список того, що заходить без комісії перераховано у п. 2.2.4.

А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05

  novichok написав:А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?

Мучати гарячку або у понеділок заслати СЕПом на Ощадний. Які симптоми взагалі?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:06

novichok Попробовать позже. У Таси такое бывает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:14

  klug написав:
  novichok написав:А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?

Мучати гарячку або у понеділок заслати СЕПом на Ощадний. Які симптоми взагалі?

ТАСя пишет ошибку, а у мони списывется по гривне и тоже рисует ошибку :(
novichok
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