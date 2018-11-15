Зайде з комісією у будь-якому випадку. На Платівку з комісією заходить усе, що не є цільовим зарахування. Список того, що заходить без комісії перераховано у п. 2.2.4.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:00
Зайде з комісією у будь-якому випадку. На Платівку з комісією заходить усе, що не є цільовим зарахування. Список того, що заходить без комісії перераховано у п. 2.2.4.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На следующий день после заполнения анкеты на викенд-кард прилетела смс от Є-Гроші.Совпадение???
Кажется мне,что банк приторговывает данными клиентов...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:02
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:02
А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05
Мучати гарячку або у понеділок заслати СЕПом на Ощадний. Які симптоми взагалі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:06
novichok Попробовать позже. У Таси такое бывает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:14
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