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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:40

  klug написав:
  novichok написав:
  klug написав:Мучати гарячку або у понеділок заслати СЕПом на Ощадний. Які симптоми взагалі?

ТАСя пишет ошибку, а у мони списывется по гривне и тоже рисует ошибку :(
http://piccy.info/view3/12773642/202c6f ... 326305d34/

ТАСька вражаюче інформативна. Котобанк так само показує? Ліміт на інтернет-оплати не 0?

не ноль. Карта привязалась, теперь не могу открыть депозит с нее. Пишет снова ошибку.
http://piccy.info/view3/12773665/cc8397 ... c826c746d/
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:53

Вчера вечером котобанк колбасило и в торговой сети. Они признали массовую проблему
Может опять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:29

Товарищи, если я правильно понимаю тарифы Вики https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf , в частности, условия о конвертации (п.п. 5.9, 5.10), то расплачиваться картой за границей в странах, где валюта - тугрики (т.е. не та, кототая указана в упомянутых пунктах) совершенно не выгодно. Так?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:29

Може есть какие ограничения? На мелкие суммы 100 грн переводит. На 25 т уже нет.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:42

  Faceless написав:
yoggik написав:есть есть активная карта, ее закрыть, получится открыть по акции бесплатно новую карту викенд? кто то так делал уже? https://new.tascombank.ua/news/5be99649149fc555b4a186e5
Не успеете до окончания акции


даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?[/quote]
1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:47

  югин написав:
  Faceless написав:
yoggik написав:есть есть активная карта, ее закрыть, получится открыть по акции бесплатно новую карту викенд? кто то так делал уже? https://new.tascombank.ua/news/5be99649149fc555b4a186e5
Не успеете до окончания акции

1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500

Есть один нюанс. Открыть можно только мгновенку, именные на последнем этапе заворачивают.
А у нас в отделении как на зло, нет пластика. :evil:
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 16 лис, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:48

  la9 написав:Товарищи, если я правильно понимаю тарифы Вики https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf , в частности, условия о конвертации (п.п. 5.9, 5.10), то расплачиваться картой за границей в странах, где валюта - тугрики (т.е. не та, кототая указана в упомянутых пунктах) совершенно не выгодно. Так?

Абсолютно! Крім того, ще й курс кінський.

  novichok написав:Може есть какие ограничения? На мелкие суммы 100 грн переводит. На 25 т уже нет.

https://drive.google.com/file/d/1XeloPn ... 6YqrC/view П 4.6
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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