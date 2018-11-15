ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:40
klug написав:
ТАСька вражаюче інформативна. Котобанк так само показує? Ліміт на інтернет-оплати не 0?
не ноль. Карта привязалась, теперь не могу открыть депозит с нее. Пишет снова ошибку.
http://piccy.info/view3/12773665/cc8397 ... c826c746d/
novichok
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:53
Вчера вечером котобанк колбасило и в торговой сети. Они признали массовую проблему
Может опять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:29
Товарищи, если я правильно понимаю тарифы Вики
https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf
, в частности, условия о конвертации (п.п. 5.9, 5.10), то расплачиваться картой за границей в странах, где валюта - тугрики (т.е. не та, кототая указана в упомянутых пунктах) совершенно не выгодно. Так?
la9
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:29
Може есть какие ограничения? На мелкие суммы 100 грн переводит. На 25 т уже нет.
novichok
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:42
Faceless написав:
Не успеете до окончания акции
даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?[/quote]
1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500
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югин
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:47
югин написав: Faceless написав:
Не успеете до окончания акции
даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?
1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500[/quote]
Есть один нюанс. Открыть можно только мгновенку, именные на последнем этапе заворачивают.
А у нас в отделении как на зло, нет пластика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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