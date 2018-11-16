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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2042204320442045>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:06

  Goodman написав:
  novichok написав:С горем пополам завел деньги на ощадный.


Поясните, в качестве расширения кругозора. что было за горе?

Хотел депо под 17.75. С мони на тасю деньги не шли. На ощадный таси с мони шли по 2-3- тыс, 4 уже ни в какую. 50 тыс на ощад таси за 12 или 13 заходов. Горе?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:08

На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 16 лис, 2018 20:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  novichok написав:А если отрыл депозит сегодня в 20-00, то когда я его увижу в Тас 2U ?


Перезайдите в веббанкинг
на странице ввода пароля нажмите регистрация
вас перенаправит на регистрацию - внизу ссылка "Правила бла-бла-бла "
Там есть ПДФ с правилами по Тас2ю

https://drive.google.com/file/d/1XeloPn ... 6YqrC/view
----------------------
Я начитался - протягом ДОБИ.
Востаннє редагувалось Goodman в П'ят 16 лис, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:16

А процент по депо здесь платят в первых числах или в день открытия вклада?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  novichok написав:А процент по депо здесь платят в первых числах или в день открытия вклада?


https://tascombank.ua/documents/vutjag_ ... 270717.pdf

Все для всех депозитов общее.
Вычитано - до 5-го числа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:28

  novichok написав:На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.


Когда советуешь лайкфак - человек изобретает велосипед по-новому. Ну-ну :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:28

  novichok написав:На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.

А в чём выразилось его паршивость, если не секрет?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:33

  jay2004 написав:
  novichok написав:На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.


Когда советуешь лайкфак - человек изобретает велосипед по-новому. Ну-ну :wink:
ну был я там рядом, с паспортом и ИНН на руках.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:42

  Кассандра написав:
  novichok написав:На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.

А в чём выразилось его паршивость, если не секрет?

а там сначала решают свои дела, а потом снисходят к клиенту. если б не форвард с втб, прошел бы мимо
novichok
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