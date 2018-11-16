Хотел депо под 17.75. С мони на тасю деньги не шли. На ощадный таси с мони шли по 2-3- тыс, 4 уже ни в какую. 50 тыс на ощад таси за 12 или 13 заходов. Горе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:06
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:08
На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 16 лис, 2018 20:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Перезайдите в веббанкинг
на странице ввода пароля нажмите регистрация
вас перенаправит на регистрацию - внизу ссылка "Правила бла-бла-бла "
Там есть ПДФ с правилами по Тас2ю
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Я начитался - протягом ДОБИ.
Востаннє редагувалось Goodman в П'ят 16 лис, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:16
А процент по депо здесь платят в первых числах или в день открытия вклада?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Все для всех депозитов общее.
Вычитано - до 5-го числа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Бесплатные фишки консьерж-сервис в рамках пакета по Вике предлагает?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:28
Когда советуешь лайкфак - человек изобретает велосипед по-новому. Ну-ну
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:28
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:33
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:42
а там сначала решают свои дела, а потом снисходят к клиенту. если б не форвард с втб, прошел бы мимо
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