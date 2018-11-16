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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:57
novichok написав:
А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?
Тоже не могу моню добавить
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mihasik
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:58
novichok написав: Кассандра написав: novichok написав:
На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.
А в чём выразилось его паршивость, если не секрет?
а там сначала решают свои дела, а потом снисходят к клиенту. если б не форвард с втб, прошел бы мимо
Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.
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Кочевник
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:07
Кочевник написав:
Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.
може быть, но хуже в моей практике было только отделение ASVIO на Подоле, где 2 сотрудницы не смогли закрыть мне карточный счет, потому что третья была выходная.
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novichok
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