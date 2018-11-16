RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2042204320442045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:57

  novichok написав:А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?

Тоже не могу моню добавить
mihasik
 
Повідомлень: 450
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:58

  novichok написав:
  Кассандра написав:
  novichok написав:На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.

А в чём выразилось его паршивость, если не секрет?

а там сначала решают свои дела, а потом снисходят к клиенту. если б не форвард с втб, прошел бы мимо

Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.
Кочевник
 
Повідомлень: 542
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:07

  Кочевник написав:Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.

може быть, но хуже в моей практике было только отделение ASVIO на Подоле, где 2 сотрудницы не смогли закрыть мне карточный счет, потому что третья была выходная.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2042204320442045
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, Asdушный, ishvara, kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (415)
16.11.2018 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.