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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:57
novichok написав:
А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?
Тоже не могу моню добавить
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mihasik
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:58
novichok написав: Кассандра написав: novichok написав:
На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.
А в чём выразилось его паршивость, если не секрет?
а там сначала решают свои дела, а потом снисходят к клиенту. если б не форвард с втб, прошел бы мимо
Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.
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Кочевник
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:07
Кочевник написав:
Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.
може быть, но хуже в моей практике было только отделение ASVIO на Подоле, где 2 сотрудницы не смогли закрыть мне карточный счет, потому что третья была выходная.
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novichok
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:24
Реквизиты подскажите, пож, для Сэпа. На свой счет слать или через котловой?
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novichok
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:30
MASolomko написав:
Бесплатные фишки консьерж-сервис в рамках пакета по Вике предлагает?
Что имеете ввиду? Как услуга консьерж-сервис предоставляется всем держателям Викенда бесплатно. Для активации надо позвонить на "горячку" или посетить отделение, с 09:00 след. дня услуга будет работать.
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sauvignon
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:32
mihasik написав: novichok написав:
А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?
Тоже не могу моню добавить
я сначала обнулил интернет лимиты на моне, затем поставил новые. Вроде помогло.
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novichok
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:38
Засрал ветку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:05
Фантом написав:
Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн.
То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?
Начисление не останавливается, но в месяц мона вывести только 1300 грязными, в последний рабочий день календарного квартала все обнуляется до 21:00 и после 21:00 начисляется очередной КБ.
А в обычном режиме КБ начисляется к 21:00, заявка на списание принимается в опервремя, само списание происходит после 17:00
Лавируйте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:16
clientage написав: Фантом написав:
Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн.
То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?
Начисление не останавливается, но в месяц мона вывести только 1300 грязными, в последний рабочий день календарного квартала все обнуляется до 21:00 и после 21:00 начисляется очередной КБ.
А в обычном режиме КБ начисляется к 21:00, заявка на списание принимается в опервремя, само списание происходит после 17:00
Лавируйте
Ну а если к примеру, начислено 1325 грн. Или 1100 уже выведено, начислилось ещё 225 грн. То как их вывести?
Выведется 1300 остальные переведутся на следующий месяц? Или никак?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:22
novichok написав:
Реквизиты подскажите, пож, для Сэпа. На свой счет слать или через котловой?
Поповнення пряме:
casper12 написав:
мфо 339500
іпн ваш
номер рахунку ваш
отримувач ваші піб
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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