RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2043204420452046>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:57

  novichok написав:А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?

Тоже не могу моню добавить
mihasik
 
Повідомлень: 450
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:58

  novichok написав:
  Кассандра написав:
  novichok написав:На Григоренко в Киеве, кстати, препаршивейшее обслуживание. Не ожидал. Давно не был в отделениях, думал, что вних остались лучшие из лучших.

А в чём выразилось его паршивость, если не секрет?

а там сначала решают свои дела, а потом снисходят к клиенту. если б не форвард с втб, прошел бы мимо

Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.
Кочевник
 
Повідомлень: 542
З нами з: 16.02.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:07

  Кочевник написав:Норм відділення. Плюс-мінус в середньому по палаті.

може быть, но хуже в моей практике было только отделение ASVIO на Подоле, где 2 сотрудницы не смогли закрыть мне карточный счет, потому что третья была выходная.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:24

Реквизиты подскажите, пож, для Сэпа. На свой счет слать или через котловой?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:30

  MASolomko написав:Бесплатные фишки консьерж-сервис в рамках пакета по Вике предлагает?

Что имеете ввиду? Как услуга консьерж-сервис предоставляется всем держателям Викенда бесплатно. Для активации надо позвонить на "горячку" или посетить отделение, с 09:00 след. дня услуга будет работать.
sauvignon
 
Повідомлень: 184
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:32

  mihasik написав:
  novichok написав:А Моно карта не хочет лукапится в ТАС 2U Что делать?

Тоже не могу моню добавить

я сначала обнулил интернет лимиты на моне, затем поставил новые. Вроде помогло.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Засрал ветку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 18.05.16
Подякував: 182 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:05

  Фантом написав:Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн.
То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?

Начисление не останавливается, но в месяц мона вывести только 1300 грязными, в последний рабочий день календарного квартала все обнуляется до 21:00 и после 21:00 начисляется очередной КБ.
А в обычном режиме КБ начисляется к 21:00, заявка на списание принимается в опервремя, само списание происходит после 17:00
Лавируйте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26318
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:16

  clientage написав:
  Фантом написав:Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн.
То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?

Начисление не останавливается, но в месяц мона вывести только 1300 грязными, в последний рабочий день календарного квартала все обнуляется до 21:00 и после 21:00 начисляется очередной КБ.
А в обычном режиме КБ начисляется к 21:00, заявка на списание принимается в опервремя, само списание происходит после 17:00
Лавируйте :)

Ну а если к примеру, начислено 1325 грн. Или 1100 уже выведено, начислилось ещё 225 грн. То как их вывести?
Выведется 1300 остальные переведутся на следующий месяц? Или никак?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 18.05.16
Подякував: 182 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:22

  novichok написав:Реквизиты подскажите, пож, для Сэпа. На свой счет слать или через котловой?

Поповнення пряме:
  casper12 написав:мфо 339500
іпн ваш
номер рахунку ваш
отримувач ваші піб
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2043204420452046>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, casper12, Flamingo, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14350)
16.11.2018 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.