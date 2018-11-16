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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2043204420452046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:35

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн.
То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?

Начисление не останавливается, но в месяц мона вывести только 1300 грязными, в последний рабочий день календарного квартала все обнуляется до 21:00 и после 21:00 начисляется очередной КБ.
А в обычном режиме КБ начисляется к 21:00, заявка на списание принимается в опервремя, само списание происходит после 17:00
Лавируйте :)

Ну а если к примеру, начислено 1325 грн. Или 1100 уже выведено, начислилось ещё 225 грн. То как их вывести?
Выведется 1300 остальные переведутся на следующий месяц? Или никак?

Оно лежит пока не выведется или не сгорит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:38

clientage
Начинаем телепать. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:40

так давно пора, с охтября ж аХция
вот Виику жалко :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:45

  clientage написав:так давно пора, с охтября ж аХция
вот Виику жалко :mrgreen:

Так с тех пор Б5 и завели.
Вика тоже нормально отработала.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sauvignon написав:Как услуга консьерж-сервис предоставляется всем держателям Викенда бесплатно.
Я правильно понимаю, что поручение, описанные на этой странице для держателей карт Weekend бесплатны или есть какие-то дополнительные затраты?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

novichok написав:Реквизиты подскажите, пож, для Сэпа. На свой счет слать или через котловой?
У вас это первый банк шо ли что столько наивных вопросов?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:16

  Aps написав:
novichok написав:Реквизиты подскажите, пож, для Сэпа. На свой счет слать или через котловой?
У вас это первый банк шо ли что столько наивных вопросов?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4500982#p4500982 :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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