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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:43
Если в тас2ю делать перевод с вики; Деньги с кредита сниматься будут или со своих?
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:52
скажите grand merci sauvignon
viewtopic.php?p=4500644#p4500644
Обычно манисенд приравнивают к операциям с наличкой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 лис, 2018 10:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
Додано: Суб 17 лис, 2018 11:23
СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.
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