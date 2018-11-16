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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2044204520462047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:43

Если в тас2ю делать перевод с вики; Деньги с кредита сниматься будут или со своих?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:52

скажите grand merci sauvignon :)
viewtopic.php?p=4500644#p4500644

Обычно манисенд приравнивают к операциям с наличкой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:23

  pavyak написав:Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.

СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили :mrgreen:
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.
ol_zy
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  #<1 ... 2044204520462047
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