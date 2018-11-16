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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2044204520462047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:43

Если в тас2ю делать перевод с вики; Деньги с кредита сниматься будут или со своих?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:52

скажите grand merci sauvignon :)
viewtopic.php?p=4500644#p4500644

Обычно манисенд приравнивают к операциям с наличкой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:23

  pavyak написав:Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.

СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили :mrgreen:
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:33

  ol_zy написав:
  pavyak написав:Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.

СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили :mrgreen:
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.

Б5 можно через заяву.
Вика только через перевыпуск, процедура поднятия по ней не предусмотрена.
Так по крайней мере говорил офпред.
curiousobro
 
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