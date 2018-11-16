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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:43
Если в тас2ю делать перевод с вики; Деньги с кредита сниматься будут или со своих?
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mihasik
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Додано: Суб 17 лис, 2018 09:52
скажите grand merci sauvignon viewtopic.php?p=4500644#p4500644
Обычно манисенд приравнивают к операциям с наличкой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:50
Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
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pavyak
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:23
pavyak написав:
Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.
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ol_zy
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:33
ol_zy написав: pavyak написав:
Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.
Б5 можно через заяву.
Вика только через перевыпуск, процедура поднятия по ней не предусмотрена.
Так по крайней мере говорил офпред.
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curiousobro
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