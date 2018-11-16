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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:43
Если в тас2ю делать перевод с вики; Деньги с кредита сниматься будут или со своих?
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:52
скажите grand merci sauvignon
viewtopic.php?p=4500644#p4500644
Обычно манисенд приравнивают к операциям с наличкой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 лис, 2018 10:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Как до получения именной Вики узнать вам ее выпустили как дебетную или как кредитную, пусть и с плевым лимитом ? Если в заявке указывалось- выпускать кредитную. Лимит же вроде наливают после активации.
Додано: Суб 17 лис, 2018 11:23
СМС приходит... Во всяком случае мне уже пришла увидев мои кред лимиты 50-30К в других банках они расщедрились и... аж на одну 1К, а на вторую 1,5К одобрили
Как-то лимиты они сами поднимают или только закрытие открытие потом может повлиять? Или можно заявки тас2ю делать на повышение кред лимита? Хоть страховки манагер не подключила.
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:33
Б5 можно через заяву.
Вика только через перевыпуск, процедура поднятия по ней не предусмотрена.
Так по крайней мере говорил офпред.
Додано: Суб 17 лис, 2018 13:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я подавал заявку через сайт и забрать смогу только в декабре, под акцию попадаю.
На последнем этапе оформления заявки, после запроса в УБКИ звонили и сообщали какую карту выпускают. На этом этапе отключил страховку и сообщил в каком отделении забираю карту.
После того, как мне сообщили радостным голосом о том, что не дадут кредитный лимит по Вики, то позже сообщили типа активно пользуйся картой и, возможно, лимит банк пересмотрит... Наверное, решили обнадежить и сказку рассказать.
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно.
Как в тасе такие вопросы решаются?
Додано: Суб 17 лис, 2018 16:21
Минимальный лимит 1500 грн успешно увеличивали, а вот о поднятии с "0" похоже на сказку.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:28
Не совсем так как вы пишете, Но похожую ситуацию я тут описывал - когда я со своей дебетовой части Вики пополнял свой депо в евро тут же в банке через Тас2ю и деньги списались с карты но на депо не дошли. Причем c самого начала при переводе денег внутри банка смутил уже сам факт, что код вводился не как в тас24 в маленьком окошке внутри самой программы, а на отдельной странице как в полноценном платеже с 3Dsecure. Сами деньги искали три дня, потом нашли и вернули, но при этом конвертанули в гривну, потом еще три дня ушло на обратное списание и конвертацию. В итоге неделя ушла на операцию ВНУТРИ САМОГО БАНКА. Сколько будут искать если обе карты не таса даже страшно представить
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 17 лис, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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