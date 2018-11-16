Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно. Как в тасе такие вопросы решаются?
Не совсем так как вы пишете, Но похожую ситуацию я тут описывал - когда я со своей дебетовой части Вики пополнял свой депо в евро тут же в банке и деньги списались с карты но на депо не дошли. Причем c самого начала при переводе денег внутри банка смутил уже сам факт, что код вводился не как в тас24 в маленьком окошке внутри самой программы, а на отдельной странице как в полноценном платеже с 3Dsecure. Сами деньги искали три дня, потом нашли и вернули, но при этом конвертанули в гривну, потом еще три дня ушло на обратное списание и конвертацию. В итоге неделя ушла на операцию ВНУТРИ САМОГО БАНКА. Сколько будут искать если обе карты не таса даже страшно представить
В ТАС2Ю все операции, в т.ч. и пополняхи/снятие депо, проходят как р2р-операции, т.е. с участием МПС (страховой депозит) Кстати, отсюда и нежелание подвязывать карты Таськи (др. клиента) в чужой экк
Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно. Как в тасе такие вопросы решаются?
А в тас2ю операция как светится? Проведена или обрабатывается? В любом случае, делайте скриншоты и просите офпреда ускорить рассмотрение. Мне в своё время помогло.
Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно. Как в тасе такие вопросы решаются?
А в тас2ю операция как светится? Проведена или обрабатывается? В любом случае, делайте скриншоты и просите офпреда ускорить рассмотрение. Мне в своё время помогло.
Пишет что все проведено, тоесть надежды, что само как то рассосётся и деньги поступят позже нет? а вам через какое время вернули?
Сегодня заглянул в выписку, операции за 15.11. уже светятся как проведенные и имеют вид: Операція купівлі в торгово-сервісній мережі WF_BP_UTILITY/I0110X62 LIQPAY*Kommunalka, LIQP AY*Kommunalka,D NE Для перестраховки звоню на горячку, отвечают, что списания еще не было. Это наверно произойдет в понедельник. Это я так мучаюсь с кредитным лимитом в 1000 грн. Даже заплатить за коммуналку толком не могу, не говоря уже о свинорыльстве.