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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2045204620472048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:34

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно.
Как в тасе такие вопросы решаются?

Не совсем так как вы пишете, Но похожую ситуацию я тут описывал - когда я со своей дебетовой части Вики пополнял свой депо в евро тут же в банке и деньги списались с карты но на депо не дошли. Причем c самого начала при переводе денег внутри банка смутил уже сам факт, что код вводился не как в тас24 в маленьком окошке внутри самой программы, а на отдельной странице как в полноценном платеже с 3Dsecure. Сами деньги искали три дня, потом нашли и вернули, но при этом конвертанули в гривну, потом еще три дня ушло на обратное списание и конвертацию. В итоге неделя ушла на операцию ВНУТРИ САМОГО БАНКА. Сколько будут искать если обе карты не таса даже страшно представить :shock:

В ТАС2Ю все операции, в т.ч. и пополняхи/снятие депо, проходят как р2р-операции, т.е. с участием МПС (страховой депозит)
Кстати, отсюда и нежелание подвязывать карты Таськи (др. клиента) в чужой экк :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А віка по вихідним на свої тільки 1%, не 3 дає? чи то в мене така...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:59

  chipmunk написав:А віка по вихідним на свої тільки 1%, не 3 дає? чи то в мене така...

На свои всегда 1% в ТС и 2% в интернете.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:06

  Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно.
Как в тасе такие вопросы решаются?

А в тас2ю операция как светится? Проведена или обрабатывается?
В любом случае, делайте скриншоты и просите офпреда ускорить рассмотрение. Мне в своё время помогло.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:10

  Фантом написав:
  Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно.
Как в тасе такие вопросы решаются?

А в тас2ю операция как светится? Проведена или обрабатывается?
В любом случае, делайте скриншоты и просите офпреда ускорить рассмотрение. Мне в своё время помогло.

Пишет что все проведено, тоесть надежды, что само как то рассосётся и деньги поступят позже нет? а вам через какое время вернули?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня заглянул в выписку, операции за 15.11. уже светятся как проведенные и имеют вид:
Операція купівлі в торгово-сервісній мережі WF_BP_UTILITY/I0110X62 LIQPAY*Kommunalka, LIQP AY*Kommunalka,D NE
Для перестраховки звоню на горячку, отвечают, что списания еще не было. Это наверно произойдет в понедельник. :?
Это я так мучаюсь с кредитным лимитом в 1000 грн. Даже заплатить за коммуналку толком не могу, не говоря уже о свинорыльстве. :cry:
lel
 
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