Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно. Как в тасе такие вопросы решаются?
Не совсем так как вы пишете, Но похожую ситуацию я тут описывал - когда я со своей дебетовой части Вики пополнял свой депо в евро тут же в банке и деньги списались с карты но на депо не дошли. Причем c самого начала при переводе денег внутри банка смутил уже сам факт, что код вводился не как в тас24 в маленьком окошке внутри самой программы, а на отдельной странице как в полноценном платеже с 3Dsecure. Сами деньги искали три дня, потом нашли и вернули, но при этом конвертанули в гривну, потом еще три дня ушло на обратное списание и конвертацию. В итоге неделя ушла на операцию ВНУТРИ САМОГО БАНКА. Сколько будут искать если обе карты не таса даже страшно представить
В ТАС2Ю все операции, в т.ч. и пополняхи/снятие депо, проходят как р2р-операции, т.е. с участием МПС (страховой депозит) Кстати, отсюда и нежелание подвязывать карты Таськи (др. клиента) в чужой экк
Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно. Как в тасе такие вопросы решаются?
А в тас2ю операция как светится? Проведена или обрабатывается? В любом случае, делайте скриншоты и просите офпреда ускорить рассмотрение. Мне в своё время помогло.
Stringer написав:Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно. Как в тасе такие вопросы решаются?
А в тас2ю операция как светится? Проведена или обрабатывается? В любом случае, делайте скриншоты и просите офпреда ускорить рассмотрение. Мне в своё время помогло.
Пишет что все проведено, тоесть надежды, что само как то рассосётся и деньги поступят позже нет? а вам через какое время вернули?
Сегодня заглянул в выписку, операции за 15.11. уже светятся как проведенные и имеют вид: Операція купівлі в торгово-сервісній мережі WF_BP_UTILITY/I0110X62 LIQPAY*Kommunalka, LIQP AY*Kommunalka,D NE Для перестраховки звоню на горячку, отвечают, что списания еще не было. Это наверно произойдет в понедельник. Это я так мучаюсь с кредитным лимитом в 1000 грн. Даже заплатить за коммуналку толком не могу, не говоря уже о свинорыльстве.
chipmunk написав:А віка по вихідним на свої тільки 1%, не 3 дає? чи то в мене така...
На свои всегда 1% в ТС и 2% в интернете.
Может кто подробно объяснить - как рассчитывается КБ по Вике на интернет на примере платежей, когда валюта платежа выражена в тугриках, т.е. в третьих валютах? Например, 17.11.18 я за свои оплачиваю в интернете за товар стоимостью в 100 японских йен. Банк покупает за гривну 100 йен (доллары?) по курсу (МПС, банка?): ... Удерживает 3% за конвертацию: ... Итого блокировок, списаний: ... (когда, по какому курсу?) Итого начислений КБ: ...
Систематически делаю оплаты в нете, пытаюсь понять целесообразность для меня акционной Вики) Спасибо!
Stringer написав:Пишет что все проведено, тоесть надежды, что само как то рассосётся и деньги поступят позже нет? а вам через какое время вернули?
На третий день. Там было два платежа. Один на 1000 грн, а второй, проверочный на 3 грн. За первый я офпреду написал и мне его вернули, а 3 грн так и пропало, лень было по второму кругу бучу поднимать. Это я к чему, само не рассосётся. Нужно тормошить поддержку, офпреда и т.д.