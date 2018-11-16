Flamingo написав:

Stringer написав: Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно.

Как в тасе такие вопросы решаются? Кто нибудь сталкивался с проблемами переводов в тас2ю - операция успешна, с карты донора деньги ушли, на карту реципиента не поступили. даже не так - первый и третий платёж поступил, а второй пропал. Обе карты не таса, на горлинии долго объяснял суть проблемы и нет уверенности, что курица поняла и зафиксировала все точно.Как в тасе такие вопросы решаются?

Не совсем так как вы пишете, Но похожую ситуацию я тут описывал - когда я со своей дебетовой части Вики пополнял свой депо в евро тут же в банке и деньги списались с карты но на депо не дошли. Причем c самого начала при переводе денег внутри банка смутил уже сам факт, что код вводился не как в тас24 в маленьком окошке внутри самой программы, а на отдельной странице как в полноценном платеже с 3Dsecure. Сами деньги искали три дня, потом нашли и вернули, но при этом конвертанули в гривну, потом еще три дня ушло на обратное списание и конвертацию. В итоге неделя ушла на операцию ВНУТРИ САМОГО БАНКА. Сколько будут искать если обе карты не таса даже страшно представить