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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:43
Surz написав:А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)
Только фантому.
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