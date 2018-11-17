Surz написав:А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)
Только фантому.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Только фантому.
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:06
Да что тут объяснять - не выгодно это будет для Вас. Мало того что курсы банк применяет левые (ну никак не МПС) +3% комиса за конвертацию уже никакие 2% кэшбека не перекроют.
Я подобные вещи предпочитаю платить либо гривневыми картами, где довольно большой кэшбек (например платиной Симы, или Моней когда у них по отдельным категориям большой кэшбек), либо валютной картой где вообще нет комиса за конверт (берется курс МПС) с минимальным кэшбеком - например приватовская уни в баксах подпадающая под МС-ривордс.
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