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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2046204720482049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Surz написав:А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)

Только фантому.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:06

  la9 написав:
  Фантом написав:
  chipmunk написав:А віка по вихідним на свої тільки 1%, не 3 дає? чи то в мене така...

На свои всегда 1% в ТС и 2% в интернете.

Может кто подробно объяснить - как рассчитывается КБ по Вике на интернет на примере платежей, когда валюта платежа выражена в тугриках, т.е. в третьих валютах?
Например, 17.11.18 я за свои оплачиваю в интернете за товар стоимостью в 100 японских йен.
Банк покупает за гривну 100 йен (доллары?) по курсу (МПС, банка?): ...
Удерживает 3% за конвертацию: ...
Итого блокировок, списаний: ... (когда, по какому курсу?)
Итого начислений КБ: ...

Систематически делаю оплаты в нете, пытаюсь понять целесообразность для меня акционной Вики)
Спасибо!

Да что тут объяснять - не выгодно это будет для Вас. Мало того что курсы банк применяет левые (ну никак не МПС) +3% комиса за конвертацию уже никакие 2% кэшбека не перекроют.
Я подобные вещи предпочитаю платить либо гривневыми картами, где довольно большой кэшбек (например платиной Симы, или Моней когда у них по отдельным категориям большой кэшбек), либо валютной картой где вообще нет комиса за конверт (берется курс МПС) с минимальным кэшбеком - например приватовская уни в баксах подпадающая под МС-ривордс.
Flamingo
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  #<1 ... 2046204720482049
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