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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2046204720482049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Surz написав:А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)

Только фантому.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:06

  la9 написав:
  Фантом написав:
  chipmunk написав:А віка по вихідним на свої тільки 1%, не 3 дає? чи то в мене така...

На свои всегда 1% в ТС и 2% в интернете.

Может кто подробно объяснить - как рассчитывается КБ по Вике на интернет на примере платежей, когда валюта платежа выражена в тугриках, т.е. в третьих валютах?
Например, 17.11.18 я за свои оплачиваю в интернете за товар стоимостью в 100 японских йен.
Банк покупает за гривну 100 йен (доллары?) по курсу (МПС, банка?): ...
Удерживает 3% за конвертацию: ...
Итого блокировок, списаний: ... (когда, по какому курсу?)
Итого начислений КБ: ...

Систематически делаю оплаты в нете, пытаюсь понять целесообразность для меня акционной Вики)
Спасибо!

Да что тут объяснять - не выгодно это будет для Вас. Мало того что курсы банк применяет левые (ну никак не МПС) +3% комиса за конвертацию уже никакие 2% кэшбека не перекроют.
Я подобные вещи предпочитаю платить либо гривневыми картами, где довольно большой кэшбек (например платиной Симы, или Моней когда у них по отдельным категориям большой кэшбек), либо валютной картой где вообще нет комиса за конверт (берется курс МПС) с минимальным кэшбеком - например приватовская уни в баксах подпадающая под МС-ривордс.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Surz написав:А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)

Наверно никто не повелся на обещания и не оформил. Я в том числе.
Попробую ещё один заказ...
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2XL
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Да уж, существующего клиента донимают вопросами как пришедшего с улицы (
Учитесь у А-банка! Один раз был у них, открыл депозит и карты много лет назад. Звонят: можно мы вам 50 тыс листа на карту положим?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.
Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.
Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.
У кого какие впечатления от сервисов?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:42

  Son of Sun написав:Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.
Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.
Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.
У кого какие впечатления от сервисов?


лучше чем от шляющегося по отделениям и строящего из себя что-то
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:57

  Son of Sun написав:Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.
Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.
Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.
У кого какие впечатления от сервисов?

Открывал Вику и Б5
Оба раза попадал на внятных сотрудниц.
Правда все тонкости были уже выяснены здесь, общение было в духе: сделать то, сделать это, этого не делать и тд
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:03

Які картки кредитні видають безплатно? Weekend? Щось рекомендуєте спробувати,що вигідно в порівнянні з монобанком?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:16

  Ethereum написав:Які картки кредитні видають безплатно? Weekend? Щось рекомендуєте спробувати,що вигідно в порівнянні з монобанком?

Б5 бесплатно вообще, Weekend бесплатно сейчас на год по акции до 23.11, а так 365грн\год.

Б5 кишмиш ток за кредитные, чистыми: 2% в торгово сервисной сети и АЗС и 1% все остальное + акция 5% за коммуналку до конца года.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 1046,5 грн

Weekend, чистым: 3% за кредитные и 1% за свои в сб и вс на все в оффлайне, 2% в инэте в любой день за свои и кредитные + мультивалютный счет.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 500 грн
Surz
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:38

  2XL написав:Да уж, существующего клиента донимают вопросами как пришедшего с улицы (
Учитесь у А-банка! Один раз был у них, открыл депозит и карты много лет назад. Звонят: можно мы вам 50 тыс листа на карту положим?

А мне никак Абанка не наливает. Хотя на депо денюжки есть.
3900 и все. Раз в 35 дней подаю заявки и отлуп.
Даже звонила менеджер, Предлагала депо. попросил ее решить вопрос с кред.лимитом. Перезвонила через 2 дня и ничего.
anikola13
 
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