Surz написав:А кому-то вообще с викой с нулевым лимитом, наливали его в последствии, там через пол года? Или можно не надеяться и ждать след. акции?)
Только фантому.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Только фантому.
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:06
Да что тут объяснять - не выгодно это будет для Вас. Мало того что курсы банк применяет левые (ну никак не МПС) +3% комиса за конвертацию уже никакие 2% кэшбека не перекроют.
Я подобные вещи предпочитаю платить либо гривневыми картами, где довольно большой кэшбек (например платиной Симы, или Моней когда у них по отдельным категориям большой кэшбек), либо валютной картой где вообще нет комиса за конверт (берется курс МПС) с минимальным кэшбеком - например приватовская уни в баксах подпадающая под МС-ривордс.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Наверно никто не повелся на обещания и не оформил. Я в том числе.
Попробую ещё один заказ...
Размер имеет значение.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да уж, существующего клиента донимают вопросами как пришедшего с улицы (
Учитесь у А-банка! Один раз был у них, открыл депозит и карты много лет назад. Звонят: можно мы вам 50 тыс листа на карту положим?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.
Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.
Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.
У кого какие впечатления от сервисов?
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:42
лучше чем от шляющегося по отделениям и строящего из себя что-то
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:57
Открывал Вику и Б5
Оба раза попадал на внятных сотрудниц.
Правда все тонкости были уже выяснены здесь, общение было в духе: сделать то, сделать это, этого не делать и тд
Додано: Нед 18 лис, 2018 17:03
Які картки кредитні видають безплатно? Weekend? Щось рекомендуєте спробувати,що вигідно в порівнянні з монобанком?
Додано: Нед 18 лис, 2018 17:16
Б5 бесплатно вообще, Weekend бесплатно сейчас на год по акции до 23.11, а так 365грн\год.
Б5 кишмиш ток за кредитные, чистыми: 2% в торгово сервисной сети и АЗС и 1% все остальное + акция 5% за коммуналку до конца года.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 1046,5 грн
Weekend, чистым: 3% за кредитные и 1% за свои в сб и вс на все в оффлайне, 2% в инэте в любой день за свои и кредитные + мультивалютный счет.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 500 грн
Додано: Нед 18 лис, 2018 17:38
А мне никак Абанка не наливает. Хотя на депо денюжки есть.
3900 и все. Раз в 35 дней подаю заявки и отлуп.
Даже звонила менеджер, Предлагала депо. попросил ее решить вопрос с кред.лимитом. Перезвонила через 2 дня и ничего.
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