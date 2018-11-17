Faceless написав:1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500
Есть один нюанс, даже два. Открыть можно только мгновенку, именные на последнем этапе заворачивают. А у нас в отделении как на зло, нет пластика. Второй, это адекватный менеджер, потому что правильно закрыть Викенд это целая история, там штук десять субсчетов, которые нужно закрыть что требует от манагера усидчивости и терпения.
То-есть тому, что говорит оператор верить не стоит? Я тут решил к имеющейся Б5 заказать еще и Вику. На сайте указал кредлимит в 10к. Перезвонил оператор и сказал, что кредлимит утвердили, какой просил. Ещё и уговорил меня не брать мгновенку, а подождать звонка, пока придет именная.
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Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение? Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше? Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять? Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?
Ранее уже ходил за Б5 сразу после ее появления на рынке - получил отлуп. Кредитная нагрузка с тех пор существенно возросла за счет менее параноидальных банок. Поэтому морально готов использовать Вику как дебетку, но все же хотелось бы как-то максимизировать вероятность получения хотя бы небольшого лимита.