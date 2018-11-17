Додано: Нед 18 лис, 2018 19:38

Son of Sun написав: Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.

Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.

Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.

У кого какие впечатления от сервисов? Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.У кого какие впечатления от сервисов?

Кащей написав: Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение?

Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше?

Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять?

Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой? Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение?Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше?Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять?Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?

Я є клієнтом вже приблизно 3 роки і маю аналогічне враження, у той же час, наявність ТАС24 дозволяє спілкуватися з менеджерами у відділенні таз на кілька років, і, при підході описаномудозволяє отримати бажаний результат. Відверто кажучи, з мого досвіду, у більшості банків компетенція працівників має великий простір для покращення, що, щоки вони здатні читати тарифи (буває, що не здатні), не заважає отримати від них бажане. Тому, вирішуйте самі, шашечки вам чи їхати.Явки, паролі, телефони - усе просять, усюди дзвонять. Без телефонів відмовляються оформлювати. Користуватися можна буде, коли отримаєте картку, якщо замовите іменну, то десь за 2 тижні, якщо замовите миттєву, то коли буде пластик у відділенні: можливо буде одразу, а може і не бути - того року був дефіцит якийсь час у зв'язку з ажіотажем. Якщо оформите через сайт, то там можна накрутити ще кілька гривень привітального бонусу і точно знати, що написано у вас у анкеті, якщо замовляти через менеджера, то можливі варіанти. Про ліміт важко сказати так як більшості, судячи з відгуків, дають від 0 до 1,5к, але є окремі виключення. Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.