Faceless написав:1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500
Есть один нюанс, даже два. Открыть можно только мгновенку, именные на последнем этапе заворачивают. А у нас в отделении как на зло, нет пластика. Второй, это адекватный менеджер, потому что правильно закрыть Викенд это целая история, там штук десять субсчетов, которые нужно закрыть что требует от манагера усидчивости и терпения.
То-есть тому, что говорит оператор верить не стоит? Я тут решил к имеющейся Б5 заказать еще и Вику. На сайте указал кредлимит в 10к. Перезвонил оператор и сказал, что кредлимит утвердили, какой просил. Ещё и уговорил меня не брать мгновенку, а подождать звонка, пока придет именная.
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Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение? Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше? Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять? Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?
Ранее уже ходил за Б5 сразу после ее появления на рынке - получил отлуп. Кредитная нагрузка с тех пор существенно возросла за счет менее параноидальных банок. Поэтому морально готов использовать Вику как дебетку, но все же хотелось бы как-то максимизировать вероятность получения хотя бы небольшого лимита.
Son of Sun написав:Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется. Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами. Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют. У кого какие впечатления от сервисов?
Я є клієнтом вже приблизно 3 роки і маю аналогічне враження, у той же час, наявність ТАС24 дозволяє спілкуватися з менеджерами у відділенні таз на кілька років, і, при підході описаному curiousobro дозволяє отримати бажаний результат. Відверто кажучи, з мого досвіду, у більшості банків компетенція працівників має великий простір для покращення, що, щоки вони здатні читати тарифи (буває, що не здатні), не заважає отримати від них бажане. Тому, вирішуйте самі, шашечки вам чи їхати.
Кащей написав:Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение? Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше? Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять? Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?
Явки, паролі, телефони - усе просять, усюди дзвонять. Без телефонів відмовляються оформлювати. Користуватися можна буде, коли отримаєте картку, якщо замовите іменну, то десь за 2 тижні, якщо замовите миттєву, то коли буде пластик у відділенні: можливо буде одразу, а може і не бути - того року був дефіцит якийсь час у зв'язку з ажіотажем. Якщо оформите через сайт, то там можна накрутити ще кілька гривень привітального бонусу і точно знати, що написано у вас у анкеті, якщо замовляти через менеджера, то можливі варіанти. Про ліміт важко сказати так як більшості, судячи з відгуків, дають від 0 до 1,5к, але є окремі виключення. Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Спасибо за подробный ответ. Не знаю, какая должна быть сложнейшая многофакторная корреляция с доходами, если лимиты дают в диапазоне 0-1500 грн. И вообще, не могу понять бизнес-модель этой карты для банка. Сколько можно настричь с гипотетического простака при таком лимите, а 1-2% кэшбэка свинорылым отстегивать все равно приходится.
Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Спасибо за подробный ответ. Не знаю, какая должна быть сложнейшая многофакторная корреляция с доходами, если лимиты дают в диапазоне 0-1500 грн. И вообще, не могу понять бизнес-модель этой карты для банка. Сколько можно настричь с гипотетического простака при таком лимите, а 1-2% кэшбэка свинорылым отстегивать все равно приходится.
Может быть у них просто устарела скоринговая система, которая в прошлом оценивала заёмщика с позиции нового кредита, а сейчас у каждого по пять кредитных карт несмотря на то, что они все обслуживаются нормально, банк не склонен давать новый займ.
Мизерным кредитным лимитам по продуктам, которые изначально подаются как кредитные, сложно найти разумное объяснение.
Что необходимо для получения кредитной карты «Большая пятерка»: [...] Если желаемая сумма кредита превышает 30 000 гривен – необходимо предоставить документ, подтверждающий Ваши доходы за последние 3 месяца.
Мне кажется, что изначально в банке представляли лимиты до 30000 как "небольшие", не требующие подкрепления документами. Реально же лимиты даются en mass значительно более скромные.