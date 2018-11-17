RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2048204920502051>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:59

  Фантом написав:
  югин написав:
  Faceless написав:1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500

Есть один нюанс, даже два. Открыть можно только мгновенку, именные на последнем этапе заворачивают.
А у нас в отделении как на зло, нет пластика. :evil:
Второй, это адекватный менеджер, потому что правильно закрыть Викенд это целая история, там штук десять субсчетов, которые нужно закрыть что требует от манагера усидчивости и терпения.

То-есть тому, что говорит оператор верить не стоит? Я тут решил к имеющейся Б5 заказать еще и Вику. На сайте указал кредлимит в 10к. Перезвонил оператор и сказал, что кредлимит утвердили, какой просил. Ещё и уговорил меня не брать мгновенку, а подождать звонка, пока придет именная.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
Повідомлень: 245
З нами з: 23.09.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение?
Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше?
Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять?
Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?

Ранее уже ходил за Б5 сразу после ее появления на рынке - получил отлуп. Кредитная нагрузка с тех пор существенно возросла за счет менее параноидальных банок. Поэтому морально готов использовать Вику как дебетку, но все же хотелось бы как-то максимизировать вероятность получения хотя бы небольшого лимита.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 30.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:58

  Surz написав:
  Ethereum написав:Які картки кредитні видають безплатно? Weekend? Щось рекомендуєте спробувати,що вигідно в порівнянні з монобанком?

Б5 бесплатно вообще, Weekend бесплатно сейчас на год по акции до 23.11, а так 365грн\год.

Б5 кишмиш ток за кредитные, чистыми: 2% в торгово сервисной сети и АЗС и 1% все остальное + акция 5% за коммуналку до конца года.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 1046,5 грн

Weekend, чистым: 3% за кредитные и 1% за свои в сб и вс на все в оффлайне, 2% в инэте в любой день за свои и кредитные + мультивалютный счет.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 500 грн

Все кишмиши только до конца 2018 года.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 14.10.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:26

  Ferlakur написав:
  Surz написав:
  Ethereum написав:Які картки кредитні видають безплатно? Weekend? Щось рекомендуєте спробувати,що вигідно в порівнянні з монобанком?

Б5 бесплатно вообще, Weekend бесплатно сейчас на год по акции до 23.11, а так 365грн\год.

Б5 кишмиш ток за кредитные, чистыми: 2% в торгово сервисной сети и АЗС и 1% все остальное + акция 5% за коммуналку до конца года.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 1046,5 грн

Weekend, чистым: 3% за кредитные и 1% за свои в сб и вс на все в оффлайне, 2% в инэте в любой день за свои и кредитные + мультивалютный счет.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 500 грн

Все кишмиши только до конца 2018 года.

Откуда инфа. По моему где-то писалось, что у Виики кишмиши - на постоянной основе
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 995
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:34

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  Surz написав:Б5 бесплатно вообще, Weekend бесплатно сейчас на год по акции до 23.11, а так 365грн\год.

Б5 кишмиш ток за кредитные, чистыми: 2% в торгово сервисной сети и АЗС и 1% все остальное + акция 5% за коммуналку до конца года.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 1046,5 грн

Weekend, чистым: 3% за кредитные и 1% за свои в сб и вс на все в оффлайне, 2% в инэте в любой день за свои и кредитные + мультивалютный счет.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 500 грн

Все кишмиши только до конца 2018 года.

Откуда инфа. По моему где-то писалось, что у Виики кишмиши - на постоянной основе

https://new.tascombank.ua/files/cashbac ... 030118.pdf
Ferlakur
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 14.10.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:38

  Son of Sun написав:Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.
Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.
Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.
У кого какие впечатления от сервисов?

Я є клієнтом вже приблизно 3 роки і маю аналогічне враження, у той же час, наявність ТАС24 дозволяє спілкуватися з менеджерами у відділенні таз на кілька років, і, при підході описаному curiousobro дозволяє отримати бажаний результат. Відверто кажучи, з мого досвіду, у більшості банків компетенція працівників має великий простір для покращення, що, щоки вони здатні читати тарифи (буває, що не здатні), не заважає отримати від них бажане. Тому, вирішуйте самі, шашечки вам чи їхати.

  Кащей написав:Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение?
Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше?
Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять?
Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?

Явки, паролі, телефони - усе просять, усюди дзвонять. Без телефонів відмовляються оформлювати. Користуватися можна буде, коли отримаєте картку, якщо замовите іменну, то десь за 2 тижні, якщо замовите миттєву, то коли буде пластик у відділенні: можливо буде одразу, а може і не бути - того року був дефіцит якийсь час у зв'язку з ажіотажем. Якщо оформите через сайт, то там можна накрутити ще кілька гривень привітального бонусу і точно знати, що написано у вас у анкеті, якщо замовляти через менеджера, то можливі варіанти. Про ліміт важко сказати так як більшості, судячи з відгуків, дають від 0 до 1,5к, але є окремі виключення. Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 18.08.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:41


Стандартні умови ТАСі, досі щороку продовжували, ймовірно, що продовжать і цього разу, звісно ж, гарантій ніхто не дає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 18.08.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Спасибо за подробный ответ. Не знаю, какая должна быть сложнейшая многофакторная корреляция с доходами, если лимиты дают в диапазоне 0-1500 грн. И вообще, не могу понять бизнес-модель этой карты для банка. Сколько можно настричь с гипотетического простака при таком лимите, а 1-2% кэшбэка свинорылым отстегивать все равно приходится.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 30.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:16

  Кащей написав:
Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Спасибо за подробный ответ. Не знаю, какая должна быть сложнейшая многофакторная корреляция с доходами, если лимиты дают в диапазоне 0-1500 грн. И вообще, не могу понять бизнес-модель этой карты для банка. Сколько можно настричь с гипотетического простака при таком лимите, а 1-2% кэшбэка свинорылым отстегивать все равно приходится.

Может быть у них просто устарела скоринговая система, которая в прошлом оценивала заёмщика с позиции нового кредита, а сейчас у каждого по пять кредитных карт несмотря на то, что они все обслуживаются нормально, банк не склонен давать новый займ.

Мизерным кредитным лимитам по продуктам, которые изначально подаются как кредитные, сложно найти разумное объяснение.

Что необходимо для получения кредитной карты «Большая пятерка»:
[...]
Если желаемая сумма кредита превышает 30 000 гривен – необходимо предоставить документ, подтверждающий Ваши доходы за последние 3 месяца.


Мне кажется, что изначально в банке представляли лимиты до 30000 как "небольшие", не требующие подкрепления документами. Реально же лимиты даются en mass значительно более скромные.
Esq
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 18.08.06
Подякував: 418 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:26

  Son of Sun написав:
У кого какие впечатления от сервисов?

первое впечатление самое-самое
от отделения на Григоренко полный негатив. больше ни ногой.
P.s. Отказали в открытии рахунку Стандартный, обозвав его счетом для ФОП
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1626
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2048204920502051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сергій, Koticoff, safonovstanislav, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.