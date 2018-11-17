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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2048204920502051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду
Stringer
 
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  #<1 ... 2048204920502051
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