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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду
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