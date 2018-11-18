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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20492050205120522053>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stringer написав:В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду
Хм, интересненько... Пока только под ноль переводил
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15

  curiousobro написав:Открывал Вику и Б5
Оба раза попадал на внятных сотрудниц.
Правда все тонкости были уже выяснены здесь, общение было в духе: сделать то, сделать это, этого не делать и тд

В первом случае, сидело три девицы, только одна работала, остальные - кто чем. Из двух касс тоже одна "работала", хотя место бойкое и, минимум, каждые 5 мин. кто-то заходил. "Работала" - кассир сидит, но клиентов всех посылают почти криком, т.к. то ли ждали инкассацию, то ли еще что.
Полчаса обслуживали клиента передо мной при мне, при чем, почти каждый вопрос сопровождался в кол-центр или куда. Сколько до меня с ним общались - не знаю.
Дождался своей очереди, спросил, что к чему о кред.картах, начали оформлять заявку, при том, что стажерка знала, больше тех троих, которые начали уже подключаться в процессе. Больше времени у меня не было, потому сказал спасибо и до свидания.

Второй случай, можно сказать адекватный: было два сотрудника, подошел к девушке (она ближе), начал спрашивать какие-то простые вопросы, из того, что не запомнил их форума или из тарифов, ее ответы никак не закрыли мои вопросы. Зато парень, сидевщий за столом в противоположной части помещения, отвечал уверенно и четко. Перешел к нему, он разложил все по полкам, в тему и как есть по факту, а не "лимиты выдают 30 тыс. без справки о доходах". Документов у меня не оказалось, открыться не получилось.

Третий - уже был подкован из предыдущего общения, т.е. вопросов минимум: какие тарифы на вход и выход, нал.-безнал, комиссия за конвертацию. Девушка была настаивала, что карты открывают с ощадником и основная фишка в ощаднике. По пользованию картой, вероятно, у нее не было достаточно знаний, потому и распиналась об ощаднике и депо (как в анекдоте). Постоянно заглядывала в тетрадку и, по-моему, путала тарифы разных карт.
Такие ответы породили множество вопросов о квалификации сотрудников. Плюс еще утечка инфы о клиентах тут обсуждалась. Возникли сомнения: нужен ли мне такой сервис?

Посещения были ситуативны в разных местах города и между тремя заходами были промежутки более месяца. Намерения кого-то ловить на незнании не было. Из всех сотрудников наиболее четко и ясно отвечал парень, а девицы, возникло впечатление, приходят на работу чтобы куда-нить ходить, а не сидеть дома.
Потому и спросил здесь, как общение происходит у других, т.к. по-моему, квалифицированный персонал в работе с деньгами - оч. важный фактор.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:26

  klug написав:Відверто кажучи, з мого досвіду, у більшості банків компетенція працівників має великий простір для покращення, що, щоки вони здатні читати тарифи (буває, що не здатні), не заважає отримати від них бажане. Тому, вирішуйте самі, шашечки вам чи їхати.

Вдячний за змістовну відповідь по суті.
Для мене важливо, щоб банківські співробітники знали, за якими правилами ми граємо, цікавлять стабільні умови і коректні відповіді. Просто поговорити на рівні "і так піде" та "авось пронесе моє незнання" - мене не влаштовує, оскільки це опосередковано показує на загальний стиль ведення банківських справ у конкретному банку.
Згоден, що рівень кваліфікації в банках часто близький до нуля, але є виключення, з якими і працюю (банки, в яких бізнес-процеси з самого початку відрегульовані західними менеджерами, але схоже з гілки, що КредитАгріколь випадає з цієї категорії, він вийшов з Індексу, який під кінець ставав неможливим).
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:31

  novichok написав:
  Son of Sun написав:У кого какие впечатления от сервисов?

первое впечатление самое-самое
от отделения на Григоренко полный негатив. больше ни ногой.
P.s. Отказали в открытии рахунку Стандартный, обозвав его счетом для ФОП

Ну вот, там я не был, оказывается мой опыт не является чем-то исключительным, а больше смахивает на правило.
Потому несмотря на якобы интересные идеи банки, постою в сторонке, понаблюдаю, какие косяки еще вылезут. Быть подопытным кроликом за свои же деньги нет желания.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:40

  Son of Sun написав:Потому несмотря якобы интересные идеи банки, постою в сторонке, понаблюдаю, какие косяки еще вылезут. Быть подопытным кроликом за свои же деньги нет желания.

Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" :?

Ну стойте-стойте в сторонке, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком и всё, что нужно, видели 8)

И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:46

  Vorlon написав:Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" :?
Ну стойте, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком 8)
И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...

Я не экзаменировал никого, отсутствие внятных ответов и полный аут при заполнении документов был шоком.
Шашечки работают благодаря персоналу. Возможно, в беке сидят более адекватные специалисты, чего нельзя сказать о менеджерах, общающихся с клиентами.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:52

  Vorlon написав:Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" :?

Нам бы ехать с шашечками, а не на кривой козе. Зачем тогда писать на сайте, что более подробную информацию о продуктах можно получить в отделениях?
Вместо депо под фонд некомпетентность сотрудников и хамство начальника отд. принесет Тасу тыщи полторы для погонять туда-сюда между счетами для расширения кругозора.
Востаннє редагувалось novichok в Нед 18 лис, 2018 22:19, всього редагувалось 2 разів.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:02

гы
кто в парке пипиську девкам показывает
кто по отделениям умище
каждому свое :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:11

  v57 написав:гы
кто в парке пипиську девкам показывает
кто по отделениям умище
каждому свое :)

Второе вам не к лицу, т.к. многие ваши ответы малоинформативны и больше для фона здесь, значит, вы первым промышляете.
Son of Sun
 
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