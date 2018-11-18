Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15

curiousobro написав: Открывал Вику и Б5

Оба раза попадал на внятных сотрудниц.

Правда все тонкости были уже выяснены здесь, общение было в духе: сделать то, сделать это, этого не делать и тд Открывал Вику и Б5Оба раза попадал на внятных сотрудниц.Правда все тонкости были уже выяснены здесь, общение было в духе: сделать то, сделать это, этого не делать и тд

В первом случае, сидело три девицы, только одна работала, остальные - кто чем. Из двух касс тоже одна "работала", хотя место бойкое и, минимум, каждые 5 мин. кто-то заходил. "Работала" - кассир сидит, но клиентов всех посылают почти криком, т.к. то ли ждали инкассацию, то ли еще что.Полчаса обслуживали клиента передо мной при мне, при чем, почти каждый вопрос сопровождался в кол-центр или куда. Сколько до меня с ним общались - не знаю.Дождался своей очереди, спросил, что к чему о кред.картах, начали оформлять заявку, при том, что стажерка знала, больше тех троих, которые начали уже подключаться в процессе. Больше времени у меня не было, потому сказал спасибо и до свидания.Второй случай, можно сказать адекватный: было два сотрудника, подошел к девушке (она ближе), начал спрашивать какие-то простые вопросы, из того, что не запомнил их форума или из тарифов, ее ответы никак не закрыли мои вопросы. Зато парень, сидевщий за столом в противоположной части помещения, отвечал уверенно и четко. Перешел к нему, он разложил все по полкам, в тему и как есть по факту, а не "лимиты выдают 30 тыс. без справки о доходах". Документов у меня не оказалось, открыться не получилось.Третий - уже был подкован из предыдущего общения, т.е. вопросов минимум: какие тарифы на вход и выход, нал.-безнал, комиссия за конвертацию. Девушка была настаивала, что карты открывают с ощадником и основная фишка в ощаднике. По пользованию картой, вероятно, у нее не было достаточно знаний, потому и распиналась об ощаднике и депо (как в анекдоте). Постоянно заглядывала в тетрадку и, по-моему, путала тарифы разных карт.Такие ответы породили множество вопросов о квалификации сотрудников. Плюс еще утечка инфы о клиентах тут обсуждалась. Возникли сомнения: нужен ли мне такой сервис?Посещения были ситуативны в разных местах города и между тремя заходами были промежутки более месяца. Намерения кого-то ловить на незнании не было. Из всех сотрудников наиболее четко и ясно отвечал парень, а девицы, возникло впечатление, приходят на работу чтобы куда-нить ходить, а не сидеть дома.Потому и спросил здесь, как общение происходит у других, т.к. по-моему, квалифицированный персонал в работе с деньгами - оч. важный фактор.