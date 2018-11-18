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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Хм, интересненько... Пока только под ноль переводил
Размер имеет значение.
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15
В первом случае, сидело три девицы, только одна работала, остальные - кто чем. Из двух касс тоже одна "работала", хотя место бойкое и, минимум, каждые 5 мин. кто-то заходил. "Работала" - кассир сидит, но клиентов всех посылают почти криком, т.к. то ли ждали инкассацию, то ли еще что.
Полчаса обслуживали клиента передо мной при мне, при чем, почти каждый вопрос сопровождался в кол-центр или куда. Сколько до меня с ним общались - не знаю.
Дождался своей очереди, спросил, что к чему о кред.картах, начали оформлять заявку, при том, что стажерка знала, больше тех троих, которые начали уже подключаться в процессе. Больше времени у меня не было, потому сказал спасибо и до свидания.
Второй случай, можно сказать адекватный: было два сотрудника, подошел к девушке (она ближе), начал спрашивать какие-то простые вопросы, из того, что не запомнил их форума или из тарифов, ее ответы никак не закрыли мои вопросы. Зато парень, сидевщий за столом в противоположной части помещения, отвечал уверенно и четко. Перешел к нему, он разложил все по полкам, в тему и как есть по факту, а не "лимиты выдают 30 тыс. без справки о доходах". Документов у меня не оказалось, открыться не получилось.
Третий - уже был подкован из предыдущего общения, т.е. вопросов минимум: какие тарифы на вход и выход, нал.-безнал, комиссия за конвертацию. Девушка была настаивала, что карты открывают с ощадником и основная фишка в ощаднике. По пользованию картой, вероятно, у нее не было достаточно знаний, потому и распиналась об ощаднике и депо (как в анекдоте). Постоянно заглядывала в тетрадку и, по-моему, путала тарифы разных карт.
Такие ответы породили множество вопросов о квалификации сотрудников. Плюс еще утечка инфы о клиентах тут обсуждалась. Возникли сомнения: нужен ли мне такой сервис?
Посещения были ситуативны в разных местах города и между тремя заходами были промежутки более месяца. Намерения кого-то ловить на незнании не было. Из всех сотрудников наиболее четко и ясно отвечал парень, а девицы, возникло впечатление, приходят на работу чтобы куда-нить ходить, а не сидеть дома.
Потому и спросил здесь, как общение происходит у других, т.к. по-моему, квалифицированный персонал в работе с деньгами - оч. важный фактор.
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:26
Вдячний за змістовну відповідь по суті.
Для мене важливо, щоб банківські співробітники знали, за якими правилами ми граємо, цікавлять стабільні умови і коректні відповіді. Просто поговорити на рівні "і так піде" та "авось пронесе моє незнання" - мене не влаштовує, оскільки це опосередковано показує на загальний стиль ведення банківських справ у конкретному банку.
Згоден, що рівень кваліфікації в банках часто близький до нуля, але є виключення, з якими і працюю (банки, в яких бізнес-процеси з самого початку відрегульовані західними менеджерами, але схоже з гілки, що КредитАгріколь випадає з цієї категорії, він вийшов з Індексу, який під кінець ставав неможливим).
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:31
Ну вот, там я не был, оказывается мой опыт не является чем-то исключительным, а больше смахивает на правило.
Потому несмотря на якобы интересные идеи банки, постою в сторонке, понаблюдаю, какие косяки еще вылезут. Быть подопытным кроликом за свои же деньги нет желания.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:40
Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать"
Ну стойте-стойте в сторонке, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком и всё, что нужно, видели
И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:46
Я не экзаменировал никого, отсутствие внятных ответов и полный аут при заполнении документов был шоком.
Шашечки работают благодаря персоналу. Возможно, в беке сидят более адекватные специалисты, чего нельзя сказать о менеджерах, общающихся с клиентами.
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:52
Нам бы ехать с шашечками, а не на кривой козе. Зачем тогда писать на сайте, что более подробную информацию о продуктах можно получить в отделениях?
Вместо депо под фонд некомпетентность сотрудников и хамство начальника отд. принесет Тасу тыщи полторы для погонять туда-сюда между счетами для расширения кругозора.
Востаннє редагувалось novichok в Нед 18 лис, 2018 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:02
гы
кто в парке пипиську девкам показывает
кто по отделениям умище
каждому свое
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:11
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