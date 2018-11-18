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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20502051205220532054>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали.

ТАС24 сьогодні теж кашляє, але трошки інакше. Вирішив прямо у магазині перекинути трохи грошей на Віку з Ощадного: впустило в мобільний ТАС24 з 3-го разу, на 2 спроби перекинути гроші на дебетну частину Вікенда отримав відмову, перекинув на Платівку і звідти відправив на погашення кредитного рахунку, дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів". Довелося платити з В5. Ось цей весь ланцюг з відмовами і т.д. у ТАСі займає не 5 хвилин, та ще й бажаний результат не досягнуто. Ситуація, звичайно ж, не така як у вас і гроші, з рештою, нікуди не пропали, але осад залишився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів"

А еще раз, уже через 10..15 мин не пробовали оплатить с Виики?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Son of Sun написав:
  Vorlon написав:Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" :?
Ну стойте, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком 8)
И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...

Я не экзаменировал никого, отсутствие внятных ответов и полный аут при заполнении документов был шоком.
Шашечки работают благодаря персоналу. Возможно, в беке сидят более адекватные специалисты, чего нельзя сказать о менеджерах, общающихся с клиентами.

Не возможно, там кол-центр контрактный, знаний нет, методички и быстрый поиск. Выводы из уровня квалификации. Уровень в данном случае слово-комплимент
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:33

  2XL написав:
Son of Sun написав:
  Vorlon написав:Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" :?
Ну стойте, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком 8)
И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...

Я не экзаменировал никого, отсутствие внятных ответов и полный аут при заполнении документов был шоком.
Шашечки работают благодаря персоналу. Возможно, в беке сидят более адекватные специалисты, чего нельзя сказать о менеджерах, общающихся с клиентами.

Не возможно, там кол-центр контрактный, знаний нет, методички и быстрый поиск. Выводы из уровня квалификации. Уровень в данном случае слово-комплимент

Бек-офис - это не колл-центр,но, вероятно, что там такая же ситуация.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:33

  clientage написав:
  klug написав:дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів"

А еще раз, уже через 10..15 мин не пробовали оплатить с Виики?

Ну мені покупки вже пробили варіанту зачекати ще 15 хвилин не було. СМСка про зарахування для погашення прийшла хвилин за 5 до оплати. Доступний ліміт збільшився, що у них там ще де не синхронізувалося сказати важко. Найбільше здивували відмови по зняттю на дебетний рахунок Вікенду.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:34

  Esq написав:Может быть у них просто устарела скоринговая система, которая в прошлом оценивала заёмщика с позиции нового кредита, а сейчас у каждого по пять кредитных карт несмотря на то, что они все обслуживаются нормально, банк не склонен давать новый займ.

ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом.
А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.

Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:37

  safonovstanislav написав:ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом.
А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.

Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.

Как раз, считается, наоборот, большие лимиты в других банках - более высокий риск для банка. Т.к. берется во внимание потенциальная вероятность, что в один прекрасный день можно выбрать все лимиты и тогда будет проблема с их погашением.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:41

  safonovstanislav написав:
  Esq написав:Может быть у них просто устарела скоринговая система, которая в прошлом оценивала заёмщика с позиции нового кредита, а сейчас у каждого по пять кредитных карт несмотря на то, что они все обслуживаются нормально, банк не склонен давать новый займ.

ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом.
А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.

Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.

Це все теорія і до ТАСу відношення не має - Імпрінтеру взагалі нічого не налили, хоча всі ми добре знаємо його якості, як позичальника. Скоринг тут реально дерев’яний, а ваш успіх - це виключення суть якого досі не з’ясована. Clinetage, здається, теж їх довго вмовляв. Можливо вони скорять базуючись на тому ж принципі, що і при підборі співробітниць - за фотографією?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:
  clientage написав:
  klug написав:дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів"

А еще раз, уже через 10..15 мин не пробовали оплатить с Виики?

Ну мені покупки вже пробили варіанту зачекати ще 15 хвилин не було. СМСка про зарахування для погашення прийшла хвилин за 5 до оплати. Доступний ліміт збільшився, що у них там ще де не синхронізувалося сказати важко. Найбільше здивували відмови по зняттю на дебетний рахунок Вікенду.
А вот это могло быть ошибкой, будь на валютных счетах достаточно в эквиваленте.. я так тоже раз заплатил через 10 минут после смс о зачислении
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Son of Sun, а как тогда переманивать потенциальных клиентов?

Ну, нальешь ты клиенту 5к на Вику или Б5, а на карте mono у клиента 20к. И тех 5к клиент выберет быстро, поэтому будет использовать чисто для узкого кэш-бека, а для всего остального карта конкурента.
MASolomko
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