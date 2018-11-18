Vorlon написав:

Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать"Ну стойте, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банкомИ экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...