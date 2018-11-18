Stringer написав:В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали.
ТАС24 сьогодні теж кашляє, але трошки інакше. Вирішив прямо у магазині перекинути трохи грошей на Віку з Ощадного: впустило в мобільний ТАС24 з 3-го разу, на 2 спроби перекинути гроші на дебетну частину Вікенда отримав відмову, перекинув на Платівку і звідти відправив на погашення кредитного рахунку, дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів". Довелося платити з В5. Ось цей весь ланцюг з відмовами і т.д. у ТАСі займає не 5 хвилин, та ще й бажаний результат не досягнуто. Ситуація, звичайно ж, не така як у вас і гроші, з рештою, нікуди не пропали, але осад залишився.
Vorlon написав:Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" Ну стойте, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...
Я не экзаменировал никого, отсутствие внятных ответов и полный аут при заполнении документов был шоком. Шашечки работают благодаря персоналу. Возможно, в беке сидят более адекватные специалисты, чего нельзя сказать о менеджерах, общающихся с клиентами.
Не возможно, там кол-центр контрактный, знаний нет, методички и быстрый поиск. Выводы из уровня квалификации. Уровень в данном случае слово-комплимент
Vorlon написав:Ну я так понимаю, что вам "шашечки" важнее, чем "ехать" Ну стойте, а мы тут уже более трёх лет успешно сотрудничаем с банком И экзаменовать кучу девочек в отделениях мне и в голову не приходит - есть тарифы и т.п. По многим вопросам (благодаря форуму и офсайту) и так лучше них знаю. Поэтому за всё время работой с банком более чем доволен! Бываю в отделениях крайне редко - в этом году вот при перевыпуске карт только...
Я не экзаменировал никого, отсутствие внятных ответов и полный аут при заполнении документов был шоком. Шашечки работают благодаря персоналу. Возможно, в беке сидят более адекватные специалисты, чего нельзя сказать о менеджерах, общающихся с клиентами.
Не возможно, там кол-центр контрактный, знаний нет, методички и быстрый поиск. Выводы из уровня квалификации. Уровень в данном случае слово-комплимент
Бек-офис - это не колл-центр,но, вероятно, что там такая же ситуация.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів"
А еще раз, уже через 10..15 мин не пробовали оплатить с Виики?
Ну мені покупки вже пробили варіанту зачекати ще 15 хвилин не було. СМСка про зарахування для погашення прийшла хвилин за 5 до оплати. Доступний ліміт збільшився, що у них там ще де не синхронізувалося сказати важко. Найбільше здивували відмови по зняттю на дебетний рахунок Вікенду.
Esq написав:Может быть у них просто устарела скоринговая система, которая в прошлом оценивала заёмщика с позиции нового кредита, а сейчас у каждого по пять кредитных карт несмотря на то, что они все обслуживаются нормально, банк не склонен давать новый займ.
ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом. А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.
Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.
safonovstanislav написав:ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом. А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.
Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.
Как раз, считается, наоборот, большие лимиты в других банках - более высокий риск для банка. Т.к. берется во внимание потенциальная вероятность, что в один прекрасный день можно выбрать все лимиты и тогда будет проблема с их погашением.
Esq написав:Может быть у них просто устарела скоринговая система, которая в прошлом оценивала заёмщика с позиции нового кредита, а сейчас у каждого по пять кредитных карт несмотря на то, что они все обслуживаются нормально, банк не склонен давать новый займ.
ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом. А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.
Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.
Це все теорія і до ТАСу відношення не має - Імпрінтеру взагалі нічого не налили, хоча всі ми добре знаємо його якості, як позичальника. Скоринг тут реально дерев’яний, а ваш успіх - це виключення суть якого досі не з’ясована. Clinetage, здається, теж їх довго вмовляв. Можливо вони скорять базуючись на тому ж принципі, що і при підборі співробітниць - за фотографією?
klug написав:дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів"
А еще раз, уже через 10..15 мин не пробовали оплатить с Виики?
Ну мені покупки вже пробили варіанту зачекати ще 15 хвилин не було. СМСка про зарахування для погашення прийшла хвилин за 5 до оплати. Доступний ліміт збільшився, що у них там ще де не синхронізувалося сказати важко. Найбільше здивували відмови по зняттю на дебетний рахунок Вікенду.
А вот это могло быть ошибкой, будь на валютных счетах достаточно в эквиваленте.. я так тоже раз заплатил через 10 минут после смс о зачислении
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