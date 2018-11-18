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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2051205220532054>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:47

  Stringer написав:В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду


Следите за остатками на карте доноре, а то у меня была Відсоточка от Глобуса.
После возврата денег, на ней просто вырос остаток на сумму списания.
СМС не было, а в их кривом ИБ списание денег есть, а возврата нет. Видно ТАЗик расхолдил, а те выписку левой ногой ведут.

  klug написав:ТАС24 сьогодні теж кашляє, але трошки інакше. Вирішив прямо у магазині перекинути трохи грошей на Віку з Ощадного: впустило в мобільний ТАС24 з 3-го разу, на 2 спроби перекинути гроші на дебетну частину Вікенда отримав відмову, перекинув на Платівку і звідти відправив на погашення кредитного рахунку, дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів". Довелося платити з В5. Ось цей весь ланцюг з відмовами і т.д. у ТАСі займає не 5 хвилин, та ще й бажаний результат не досягнуто. Ситуація, звичайно ж, не така як у вас і гроші, з рештою, нікуди не пропали, але осад залишився.


ТАС24 сегодня целый день глючит. Да и сейчас не работает.

Інформуємо, що з метою покращення якості обслуговування клієнтів Банку 18 листопада 2018 року ТАСКОМБАНК проводитиме комплекс планових робіт з оновлення серверного обладнання банку з 15-ї години до 21-ї години.
Під час проведення робіт можлива короткочасно до 30-40 хвилин непрацездатність системи ТАС24
У разі виникнення будь-яких питань щодо користування продуктами і сервісами ТАСКОМБАНКУ в період проведення сервісних робіт Ви можете звертатися в Центр інформаційної підтримки ТАСКОМБАНКу за телефонами:
0 800 503 580
044 393 25 90.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Заздалегідь вдячні за розуміння.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:52

  MASolomko написав:Son of Sun, а как тогда переманивать потенциальных клиентов?

Ну, нальешь ты клиенту 5к на Вику или Б5, а на карте mono у клиента 20к. И тех 5к клиент выберет быстро, поэтому будет использовать чисто для узкого кэш-бека, а для всего остального карта конкурента.

Это уже риск банка, сколько кому наливать. В ТАЗике не хотят рисковать, их перебивает Алла с Моней.
Положительная кредитная история может изменить ситуацию. Но классически берется кредитная нагрузка во всех банках, чем они выше, тем меньше шансов. Кто первый встал, того и тапки.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:57

Подскажите, как можно без комиссии пополнить депозитную дебетовую карту, чтобы открыть с нее депозит в ИБ? Возможен вариант через кассу банка?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:00

  safonovstanislav написав:ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом.


Я думаю, что это работает наоборот. Тут и личный опыт с другими картами с большими лимитами, и в добавок еще и странный скоринг UBKI где черным по белому ситуация с несколькими кредитными картами прокомментирована как фактор снижения рейтинга:

Негативні фактори
Часті звернення в банк і велика кількість запитів кредитної історії можуть викликати сумніви у кредиторів і бути причиною відмови в кредиті.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:00

  Son of Sun написав:Это уже риск банка, сколько кому наливать. В ТАЗике не хотят рисковать, их перебивает Алла с Моней.

Моня сейчас тоже на лимиты не очень щедр
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:03

  ishvara написав:Подскажите, как можно без комиссии пополнить депозитную дебетовую карту, чтобы открыть с нее депозит в ИБ? Возможен вариант через кассу банка?


Откройте Сберсчёт https://tascombank.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=45 Очень полезная штука.
Как Приватвклад и даже лучше. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:05

  Вкладчик1234 написав:
  Son of Sun написав:Это уже риск банка, сколько кому наливать. В ТАЗике не хотят рисковать, их перебивает Алла с Моней.

Моня сейчас тоже на лимиты не очень щедр

Выбрали изначально утвержденный лимит за счет первопроходцев. Сейчас более тщательно выбирают из своих "тысяч факторов", есть возможность послать, т.к. есть база.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:05

  Son of Sun написав:
  safonovstanislav написав:ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом.
А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.

Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.

Как раз, считается, наоборот, большие лимиты в других банках - более высокий риск для банка. Т.к. берется во внимание потенциальная вероятность, что в один прекрасный день можно выбрать все лимиты и тогда будет проблема с их погашением.

Вроде логично. Но, вы учтите, что банки - это не благотворительные организации, им нужно зарабатывать деньги. А перетащить кредитного клиента из другого банка, у которого там хороший лимит и нет просрочек - это лучший вариант. По-этому и предлагают рефинанс чужих кредитов. А потенциальная вероятность - это всего лишь потенциальная вероятность. Есть потенциальная вероятность, что на ваш дом упадёт метеорит, так что, вы не будете жить в доме?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:06

  Фантом написав:
  ishvara написав:Подскажите, как можно без комиссии пополнить депозитную дебетовую карту, чтобы открыть с нее депозит в ИБ? Возможен вариант через кассу банка?


Откройте Сберсчёт https://tascombank.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=45 Очень полезная штука.
Как Приватвклад и даже лучше. :)


Таковой имеется ))
А переводом из другого банка на него можно кидать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:14

  ishvara написав:
  Фантом написав:
  ishvara написав:Подскажите, как можно без комиссии пополнить депозитную дебетовую карту, чтобы открыть с нее депозит в ИБ? Возможен вариант через кассу банка?


Откройте Сберсчёт https://tascombank.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=45 Очень полезная штука.
Как Приватвклад и даже лучше. :)


Таковой имеется ))
А переводом из другого банка на него можно кидать?

Можно, по прямым реквизитам.

МФО банка 339500
А дальше ваш счёт, ИНН и ФИО.
В назначении пишите Пополнение № счёта и ваши ФИО
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 18 лис, 2018 23:18, всього редагувалось 4 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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