Stringer написав:В общем коллеги - тас2ю начал тырить деньги, а я как тот индеец, который дважды наступил на одну и ту-же швабру. Нифига меня жизнь вчера не научила - сегодня опять переводил через тас2ю деньги с другой карты, результат анологичен - две суммы списались с карты донора, на карту реципиента не попали. По совету фантома написал представителю в личку со всеми скриншотами. Буду ждать результатов рассмотрения, но проблемы у приложения таса конкретные, имейте в виду
Следите за остатками на карте доноре, а то у меня была Відсоточка от Глобуса. После возврата денег, на ней просто вырос остаток на сумму списания. СМС не было, а в их кривом ИБ списание денег есть, а возврата нет. Видно ТАЗик расхолдил, а те выписку левой ногой ведут.
klug написав:ТАС24 сьогодні теж кашляє, але трошки інакше. Вирішив прямо у магазині перекинути трохи грошей на Віку з Ощадного: впустило в мобільний ТАС24 з 3-го разу, на 2 спроби перекинути гроші на дебетну частину Вікенда отримав відмову, перекинув на Платівку і звідти відправив на погашення кредитного рахунку, дочекався СМС, що гроші зараховані як погашення і на спробу оплати на касі отримав відмову "недостатньо коштів". Довелося платити з В5. Ось цей весь ланцюг з відмовами і т.д. у ТАСі займає не 5 хвилин, та ще й бажаний результат не досягнуто. Ситуація, звичайно ж, не така як у вас і гроші, з рештою, нікуди не пропали, але осад залишився.
ТАС24 сегодня целый день глючит. Да и сейчас не работает.
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MASolomko написав:Son of Sun, а как тогда переманивать потенциальных клиентов?
Ну, нальешь ты клиенту 5к на Вику или Б5, а на карте mono у клиента 20к. И тех 5к клиент выберет быстро, поэтому будет использовать чисто для узкого кэш-бека, а для всего остального карта конкурента.
Это уже риск банка, сколько кому наливать. В ТАЗике не хотят рисковать, их перебивает Алла с Моней. Положительная кредитная история может изменить ситуацию. Но классически берется кредитная нагрузка во всех банках, чем они выше, тем меньше шансов. Кто первый встал, того и тапки.
safonovstanislav написав:ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом.
Я думаю, что это работает наоборот. Тут и личный опыт с другими картами с большими лимитами, и в добавок еще и странный скоринг UBKI где черным по белому ситуация с несколькими кредитными картами прокомментирована как фактор снижения рейтинга:
Негативні фактори Часті звернення в банк і велика кількість запитів кредитної історії можуть викликати сумніви у кредиторів і бути причиною відмови в кредиті.
safonovstanislav написав:ИМХО, чем больше кредитных карт и чем больше лимиты в других банках, тем легче получить новую кредитную карту с хорошим лимитом. А то, что пишут про высокую кредитную нагрузку, это отмазка банка, которому не понравился потенциальный заёмщик.
Чтоб поднять лимит на карте в каком-то одном банке, платите картой в ресторанах, оплачивайте отели за границей, покупайте билеты на самолёты. Получите максимальный лимит в одном банке. В других банках тоже начнут давать максимальные лимиты.
Как раз, считается, наоборот, большие лимиты в других банках - более высокий риск для банка. Т.к. берется во внимание потенциальная вероятность, что в один прекрасный день можно выбрать все лимиты и тогда будет проблема с их погашением.
Вроде логично. Но, вы учтите, что банки - это не благотворительные организации, им нужно зарабатывать деньги. А перетащить кредитного клиента из другого банка, у которого там хороший лимит и нет просрочек - это лучший вариант. По-этому и предлагают рефинанс чужих кредитов. А потенциальная вероятность - это всего лишь потенциальная вероятность. Есть потенциальная вероятность, что на ваш дом упадёт метеорит, так что, вы не будете жить в доме?