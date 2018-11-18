Son of Sun написав:Как раз, считается, наоборот, большие лимиты в других банках - более высокий риск для банка. Т.к. берется во внимание потенциальная вероятность, что в один прекрасный день можно выбрать все лимиты и тогда будет проблема с их погашением.
Вроде логично. Но, вы учтите, что банки - это не благотворительные организации, им нужно зарабатывать деньги. А перетащить кредитного клиента из другого банка, у которого там хороший лимит и нет просрочек - это лучший вариант. По-этому и предлагают рефинанс чужих кредитов. А потенциальная вероятность - это всего лишь потенциальная вероятность. Есть потенциальная вероятность, что на ваш дом упадёт метеорит, так что, вы не будете жить в доме?
В банках считают вероятности, монетки не подбрасывают. Именно, что благотворительностью банки не занимаются, но брать потенциально-проблемного клиента - высокий риск с высокими издержками, в идеале нужен клиент, который всегда будет висеть на оплате за пользование кр.лимитом, еще более идеальный вариант - который будет работать только на погашение процентов. Рефинанс - след. этап развития по переманиванию клиентов.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 18 лис, 2018 23:20, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:Скоринг тут реально дерев’яний, а ваш успіх - це виключення суть якого досі не з’ясована.
Открою секрет. Чтоб получить карту Б5, для ФОП нужно было принести выписку по карте другого банка для рефинанса. Просил 45к. Дали 45к без документов о доходах. Уверен, что всё дело в выписке. Не помню, что там в ней было, но, помню, что все 3 месяца в выписке лимит выбирался в первую же неделю после каждого пополнения. Рестораны всякие, наверное, не помню уже.
klug написав:Скоринг тут реально дерев’яний, а ваш успіх - це виключення суть якого досі не з’ясована.
Открою секрет. Чтоб получить карту Б5, для ФОП нужно было принести выписку по карте другого банка для рефинанса. Просил 45к. Дали 45к без документов о доходах. Уверен, что всё дело в выписке. Не помню, что там в ней было, но, помню, что все 3 месяца в выписке лимит выбирался в первую же неделю после каждого пополнения. Рестораны всякие, наверное, не помню уже.
ФОП - это не физики. Для них другая система расчетов.
klug написав:Скоринг тут реально дерев’яний, а ваш успіх - це виключення суть якого досі не з’ясована.
Открою секрет. Чтоб получить карту Б5, для ФОП нужно было принести выписку по карте другого банка для рефинанса. Просил 45к. Дали 45к без документов о доходах. Уверен, что всё дело в выписке. Не помню, что там в ней было, но, помню, что все 3 месяца в выписке лимит выбирался в первую же неделю после каждого пополнения. Рестораны всякие, наверное, не помню уже.
Не у всех это работает. Я приносил выписку в ней тоже лимит в 50к выбирался, правда не в ресторанах, а в Эпицентре. Но Б5 тогда, так и не дали.
Son of Sun написав:ФОП - это не физики. Для них другая система расчетов.
Такая же там система. Только вместо бумажки о зарплате, доход подтверждается налоговой декларацией.
Вы сами, кому бы дали больше лимит, если зарплата одиннаковая? Человек 1. Лимиты в других банках: 1000 гривен, 5000 гривен, 5000 гривен. Нет просрочек Человек 2. Лимитов в других банках нет Человек 3. Лимиты в других банках: 20 000 грн, 20 000 грн, 30 000 грн. Нет просрочек
Имхо. Насколько добросовестный заёмщик человек 2, пока неизвестно. А вот человек 1 вызывает вопросы, т.к. просрочек хоть и нет, другие банки, знакомые с заёмщиком намного дольше, не спешат ему поднимать лимиты, и на это, видимо, есть причины. А вот с человеком 3 как раз всё ясно. Хоть у него зарплата такая же, как у первых двух, другие банки, опять же, знакомые с ним намного дольше, ему доверяют больше. Вот и получит в новом банке человек 1 и 2 по 5000 лимита, а человек 3 получит лимит 20 000 гривен.
А вообще, сейчас, как-то легко банки насыпают лимитов. Из знакомых, никого не обделили банки. Наоборот, многие просят уменьшить. Даже жена, с нулевым доходом, в соседнем банке получила кредитную карту. Первый же платёж случайно просрочили на 1 день. Думал, что всё, заберут лимит. Но, нет. Где-то через неделю после просрочки, наоборот подняли до 30 000.
Son of Sun написав:Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется. Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами. Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют. У кого какие впечатления от сервисов?
Я є клієнтом вже приблизно 3 роки і маю аналогічне враження, у той же час, наявність ТАС24 дозволяє спілкуватися з менеджерами у відділенні таз на кілька років, і, при підході описаному curiousobro дозволяє отримати бажаний результат. Відверто кажучи, з мого досвіду, у більшості банків компетенція працівників має великий простір для покращення, що, щоки вони здатні читати тарифи (буває, що не здатні), не заважає отримати від них бажане. Тому, вирішуйте самі, шашечки вам чи їхати.
Кащей написав:Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение? Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше? Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять? Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?
Явки, паролі, телефони - усе просять, усюди дзвонять. Без телефонів відмовляються оформлювати. Користуватися можна буде, коли отримаєте картку, якщо замовите іменну, то десь за 2 тижні, якщо замовите миттєву, то коли буде пластик у відділенні: можливо буде одразу, а може і не бути - того року був дефіцит якийсь час у зв'язку з ажіотажем. Якщо оформите через сайт, то там можна накрутити ще кілька гривень привітального бонусу і точно знати, що написано у вас у анкеті, якщо замовляти через менеджера, то можливі варіанти. Про ліміт важко сказати так як більшості, судячи з відгуків, дають від 0 до 1,5к, але є окремі виключення. Чисто суб'єктивно, враховуючи вашу попередню відмову по В5, я б просив 5-10 тис., у той же час, я не знаю, що там у вас по доходах.
Звонят не всегда, у меня не по одному из трёх предоставленных номеров не звонили, дали лимит 1500 грн.
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