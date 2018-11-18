Додано: Нед 18 лис, 2018 23:32

Son of Sun написав: ФОП - это не физики. Для них другая система расчетов. ФОП - это не физики. Для них другая система расчетов.

Такая же там система. Только вместо бумажки о зарплате, доход подтверждается налоговой декларацией.Вы сами, кому бы дали больше лимит, если зарплата одиннаковая?Человек 1. Лимиты в других банках: 1000 гривен, 5000 гривен, 5000 гривен. Нет просрочекЧеловек 2. Лимитов в других банках нетЧеловек 3. Лимиты в других банках: 20 000 грн, 20 000 грн, 30 000 грн. Нет просрочекИмхо. Насколько добросовестный заёмщик человек 2, пока неизвестно. А вот человек 1 вызывает вопросы, т.к. просрочек хоть и нет, другие банки, знакомые с заёмщиком намного дольше, не спешат ему поднимать лимиты, и на это, видимо, есть причины. А вот с человеком 3 как раз всё ясно. Хоть у него зарплата такая же, как у первых двух, другие банки, опять же, знакомые с ним намного дольше, ему доверяют больше. Вот и получит в новом банке человек 1 и 2 по 5000 лимита, а человек 3 получит лимит 20 000 гривен.