Не плутайте ТАСьку з іншими.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не плутайте ТАСьку з іншими.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:53
Аналогично - зашел с улицы (точнее они сами и уже не первый раз звонили приглашали). Позвонили только на фирму - телефон из реестра вытащили уточняли или справка о доходах не липа. И звонили мне для уточнения (проверки) данных от манагера.
результат тот же 1500... (и лимиты в других банках 50-30К в среднем без просрочек для них ни о чем)
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23
Есть Б5, была вика, открытая год назад в чёрную пятницу с лимитом 1500(подняли лимит до 5000), которую закрыл 1 ноября.
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