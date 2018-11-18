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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  югин написав:дали лимит 1500 грн.

  safonovstanislav написав:сейчас, как-то легко банки насыпают лимитов.

Не плутайте ТАСьку з іншими.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:53

  klug написав:югин
Ви вже були до цього клієнтом чи зайшли з вулиці?

Аналогично - зашел с улицы (точнее они сами и уже не первый раз звонили приглашали). Позвонили только на фирму - телефон из реестра вытащили уточняли или справка о доходах не липа. И звонили мне для уточнения (проверки) данных от манагера.
результат тот же 1500... (и лимиты в других банках 50-30К в среднем без просрочек для них ни о чем)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23

  klug написав:югин
Ви вже були до цього клієнтом чи зайшли з вулиці?

Есть Б5, была вика, открытая год назад в чёрную пятницу с лимитом 1500(подняли лимит до 5000), которую закрыл 1 ноября.
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 02:51

  югин написав:
  klug написав:югин
Ви вже були до цього клієнтом чи зайшли з вулиці?

Есть Б5, была вика, открытая год назад в чёрную пятницу с лимитом 1500(подняли лимит до 5000), которую закрыл 1 ноября.

У цьому, власне, і розгадка. Так, як ви уже клієнт з історією у банку, то вас і не скорили так прискіпливо і тому не дзвонили по телефонах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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