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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  югин написав:дали лимит 1500 грн.

  safonovstanislav написав:сейчас, как-то легко банки насыпают лимитов.

Не плутайте ТАСьку з іншими.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:53

  klug написав:югин
Ви вже були до цього клієнтом чи зайшли з вулиці?

Аналогично - зашел с улицы (точнее они сами и уже не первый раз звонили приглашали). Позвонили только на фирму - телефон из реестра вытащили уточняли или справка о доходах не липа. И звонили мне для уточнения (проверки) данных от манагера.
результат тот же 1500... (и лимиты в других банках 50-30К в среднем без просрочек для них ни о чем)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23

  klug написав:югин
Ви вже були до цього клієнтом чи зайшли з вулиці?

Есть Б5, была вика, открытая год назад в чёрную пятницу с лимитом 1500(подняли лимит до 5000), которую закрыл 1 ноября.
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 02:51

  югин написав:
  klug написав:югин
Ви вже були до цього клієнтом чи зайшли з вулиці?

Есть Б5, была вика, открытая год назад в чёрную пятницу с лимитом 1500(подняли лимит до 5000), которую закрыл 1 ноября.

У цьому, власне, і розгадка. Так, як ви уже клієнт з історією у банку, то вас і не скорили так прискіпливо і тому не дзвонили по телефонах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 07:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я тоже с улицы... При заполнении заявки подумывал им всякие желаемые справки занести, но потом вспомнил о невыдачи кредитных карт с пропиской в Донецкой и Луганской областях — отказался от этой затеи.
Зачем напрягаться, когда толку от этого нет.)

ps Если раньше можно было манипулировать выдачей кредитного лимита, сейчас же конкуренция внесла коррективы и клиент сам порой может крутить носом (конечно же, если хорошая кредитная история).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:17

  curiousobro написав:
  Son of Sun написав:Посетил пару-тройку отделений, чтобы увидеть, что за зверь ТАСиком зовется.
Впечатление, что отбирают по фотографиям девиц, которые удались только лицом (на опр. вкус). По пакетам плавают даже если открывают тетрадку с тарифами.
Ответы расчитаны на каких-то лопоухих, которым можно ничего и не вещать, т.к. им все равно - читать-писать не умеют.
У кого какие впечатления от сервисов?

Открывал Вику и Б5
Оба раза попадал на внятных сотрудниц.
Правда все тонкости были уже выяснены здесь, общение было в духе: сделать то, сделать это, этого не делать и тд


А подскажите плиз, "этого не делать" - чего, например? Ну страховку понятно, а еще что?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:47

  Ferlakur написав:
А подскажите плиз, "этого не делать" - чего, например? Ну страховку понятно, а еще что?..

Ну о страховке и была речь. Пугали важным фактором при скоринге. Пришлось немного настоять.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Не понял, к Вике тоже парят страховку, что ли?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:09

  Кащей написав:Не понял, к Вике тоже парят страховку, что ли?

Да, но если вовремя попросить, то ее даже не подключают и, таким образом, нет нужды отказываться.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Итак, решил зайти в банк "с улицы". Накидал такой алгоритм:
Получить Weekend и Плативку. Подключиться к TAS2U. Закинуть наличку на Weekend через кеш-ин или кассу. Открыть с нее депозит. Настроить выплату тела и процентов на Плативку. Буду благодарен за замечания.
И сразу вопрос, Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?
Ferlakur
 
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