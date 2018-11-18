Не плутайте ТАСьку з іншими.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не плутайте ТАСьку з іншими.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:53
Аналогично - зашел с улицы (точнее они сами и уже не первый раз звонили приглашали). Позвонили только на фирму - телефон из реестра вытащили уточняли или справка о доходах не липа. И звонили мне для уточнения (проверки) данных от манагера.
результат тот же 1500... (и лимиты в других банках 50-30К в среднем без просрочек для них ни о чем)
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23
Есть Б5, была вика, открытая год назад в чёрную пятницу с лимитом 1500(подняли лимит до 5000), которую закрыл 1 ноября.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 02:51
У цьому, власне, і розгадка. Так, як ви уже клієнт з історією у банку, то вас і не скорили так прискіпливо і тому не дзвонили по телефонах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 07:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я тоже с улицы... При заполнении заявки подумывал им всякие желаемые справки занести, но потом вспомнил о невыдачи кредитных карт с пропиской в Донецкой и Луганской областях — отказался от этой затеи.
Зачем напрягаться, когда толку от этого нет.)
ps Если раньше можно было манипулировать выдачей кредитного лимита, сейчас же конкуренция внесла коррективы и клиент сам порой может крутить носом (конечно же, если хорошая кредитная история).
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:17
А подскажите плиз, "этого не делать" - чего, например? Ну страховку понятно, а еще что?..
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:47
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не понял, к Вике тоже парят страховку, что ли?
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:09
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Итак, решил зайти в банк "с улицы". Накидал такой алгоритм:
Получить Weekend и Плативку. Подключиться к TAS2U. Закинуть наличку на Weekend через кеш-ин или кассу. Открыть с нее депозит. Настроить выплату тела и процентов на Плативку. Буду благодарен за замечания.
И сразу вопрос, Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?
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