так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:37
Ощадный в гривне обычно открывают вместе c Плативкой автоматом.
В ТАС2U можно открыть, но только с не нулевой суммой.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ищу на сайте и никак не могу найти, где именно можно заполнить анкету на открытие Вики? Везде только ФИО, телефон и ИНН спрашивают.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тут
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