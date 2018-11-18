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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2053205420552056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?

так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:37

  Ferlakur написав:Итак, решил зайти в банк "с улицы". Накидал такой алгоритм:
Получить Weekend и Плативку. Подключиться к TAS2U. Закинуть наличку на Weekend через кеш-ин или кассу. Открыть с нее депозит. Настроить выплату тела и процентов на Плативку. Буду благодарен за замечания.
И сразу вопрос, Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?


Ощадный в гривне обычно открывают вместе c Плативкой автоматом.
В ТАС2U можно открыть, но только с не нулевой суммой.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ищу на сайте и никак не могу найти, где именно можно заполнить анкету на открытие Вики? Везде только ФИО, телефон и ИНН спрашивают.
Кащей
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  #<1 ... 2053205420552056
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