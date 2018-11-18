Ferlakur написав:Итак, решил зайти в банк "с улицы". Накидал такой алгоритм: Получить Weekend и Плативку. Подключиться к TAS2U. Закинуть наличку на Weekend через кеш-ин или кассу. Открыть с нее депозит. Настроить выплату тела и процентов на Плативку. Буду благодарен за замечания. И сразу вопрос, Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?
Ощадный в гривне обычно открывают вместе c Плативкой автоматом. В ТАС2U можно открыть, но только с не нулевой суммой.
Спасибо, уже нашел. Теперь вопрос, который меня всегда ставил в тупик, что писать в графе "Кредитна історія в інших банках", если все кредитки в грейсе - "Користувався та погасив" или "В даний час є незакриті кредитні картки"?
Спасибо, уже нашел. Теперь вопрос, который меня всегда ставил в тупик, что писать в графе "Кредитна історія в інших банках", если все кредитки в грейсе - "Користувався та погасив" или "В даний час є незакриті кредитні картки"?
Правду, только правду и ничего кроме правды.(с)
У меня спрашивали наличие кредитов/кредиток в других банках и приблизительную сумму последних среднемесячных платежей по другим кредиткам. (текущая кредитная задолженность грейса)