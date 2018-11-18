так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:37
Ощадный в гривне обычно открывают вместе c Плативкой автоматом.
В ТАС2U можно открыть, но только с не нулевой суммой.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ищу на сайте и никак не могу найти, где именно можно заполнить анкету на открытие Вики? Везде только ФИО, телефон и ИНН спрашивают.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тут
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:17
Спасибо, уже нашел. Теперь вопрос, который меня всегда ставил в тупик, что писать в графе "Кредитна історія в інших банках", если все кредитки в грейсе - "Користувався та погасив" или "В даний час є незакриті кредитні картки"?
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53
Правду, только правду и ничего кроме правды.(с)
У меня спрашивали наличие кредитов/кредиток в других банках и приблизительную сумму последних среднемесячных платежей по другим кредиткам. (текущая кредитная задолженность грейса)
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Предлагают Вику с бомжатским лимитом 1.5, как думаете, брать?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:46
Если бесплатно, я б и дебетную взял. Кушать не просит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:47
2XL
Не забудьте только в октябре 2019 закрыть, а то в ноябре уже захотят абонку.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:52
как захотят, так и выставят сумму к оплате...
если там ничо не будет, то карту заблочат...вот тогда и примете окончательное решение
т.е. в ноябре 2019 нужно позаботиться, шобы на дебетке ничо не было до снятия абонки
ПС. На Шулявке (Киев) есть Вики-мгновенки, нет клиентов и тока 2 менагера
... делайте хоть что-нибудь!
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