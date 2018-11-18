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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2053205420552056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?

так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:37

  Ferlakur написав:Итак, решил зайти в банк "с улицы". Накидал такой алгоритм:
Получить Weekend и Плативку. Подключиться к TAS2U. Закинуть наличку на Weekend через кеш-ин или кассу. Открыть с нее депозит. Настроить выплату тела и процентов на Плативку. Буду благодарен за замечания.
И сразу вопрос, Ощадный можно открыть в TAS2U? Перевод на него с Weekend своих без комиссии?


Ощадный в гривне обычно открывают вместе c Плативкой автоматом.
В ТАС2U можно открыть, но только с не нулевой суммой.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ищу на сайте и никак не могу найти, где именно можно заполнить анкету на открытие Вики? Везде только ФИО, телефон и ИНН спрашивают.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кащей написав:Ищу на сайте и никак не могу найти, где именно можно заполнить анкету на открытие Вики? Везде только ФИО, телефон и ИНН спрашивают.

Тут https://weekend.tascombank.com.ua/ после ввода ФИО и т.д. будет след. форма.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:17

Тут https://weekend.tascombank.com.ua/ после ввода ФИО и т.д. будет след. форма.
Спасибо, уже нашел. Теперь вопрос, который меня всегда ставил в тупик, что писать в графе "Кредитна історія в інших банках", если все кредитки в грейсе - "Користувався та погасив" или "В даний час є незакриті кредитні картки"?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53

  Кащей написав:
Тут https://weekend.tascombank.com.ua/ после ввода ФИО и т.д. будет след. форма.
Спасибо, уже нашел. Теперь вопрос, который меня всегда ставил в тупик, что писать в графе "Кредитна історія в інших банках", если все кредитки в грейсе - "Користувався та погасив" или "В даний час є незакриті кредитні картки"?

Правду, только правду и ничего кроме правды.(с)

У меня спрашивали наличие кредитов/кредиток в других банках и приблизительную сумму последних среднемесячных платежей по другим кредиткам. (текущая кредитная задолженность грейса)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Предлагают Вику с бомжатским лимитом 1.5, как думаете, брать?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:46

  2XL написав:Предлагают Вику с бомжатским лимитом 1.5, как думаете, брать?

Если бесплатно, я б и дебетную взял. Кушать не просит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:47

2XL
Не забудьте только в октябре 2019 закрыть, а то в ноябре уже захотят абонку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:52

  Amid написав:2XL
Не забудьте только в октябре 2019 закрыть, а то в ноябре уже захотят абонку.

как захотят, так и выставят сумму к оплате...
если там ничо не будет, то карту заблочат...вот тогда и примете окончательное решение
т.е. в ноябре 2019 нужно позаботиться, шобы на дебетке ничо не было до снятия абонки :)

ПС. На Шулявке (Киев) есть Вики-мгновенки, нет клиентов и тока 2 менагера :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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