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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:57
Фантом написав: 2XL написав:
Предлагают Вику с бомжатским лимитом 1.5, как думаете, брать?
Если бесплатно, я б и дебетную взял. Кушать не просит.
Без лимита в прошлом году предлагали, не взял
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:11
clientage написав:
Оформили все быстро, всучили Виику БЕЗ кредлимита.
Мені при оформленні дали на підпис договір, де кредитний ліміт вказано "0".
На моє питання відповіли, що за замовчуванням дають дебетку, але можна запросити кредліміт, обіцяла, що внесе запит.
Однак під закінчення дня також прийшла смс про кредліміт "0 грн".
Оскільки запросив іменну карту, перевірити поки що не можу, чекаю пластик, тому не знаю, ввела вона запит, не ввела - договір, поки, не підписував.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:13
Bobb написав: clientage написав:
Оформили все быстро, всучили Виику БЕЗ кредлимита.
Мені при оформленні дали на підпис договір, де кредитний ліміт вказано "0".
На моє питання відповіли, що за замовчуванням дають дебетку, але можна запросити кредліміт, обіцяла, що внесе запит.
Однак під закінчення дня також прийшла смс про кредліміт "0 грн".
Оскільки запросив іменну карту, перевірити поки що не можу, чекаю пластик, тому не знаю, ввела вона запит, не ввела - договір, поки, не підписував.
Менагеру пофиг кредитка это или дебетка, просто гонит план по валу
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:20
Так где вероятность больше, что дадут кред.лимит, если оформлять в отделении или подавать заявку на сайте? Или нет разницы?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:28
Ferlakur написав:
Так где вероятность больше, что дадут кред.лимит, если оформлять в отделении или подавать заявку на сайте? Или нет разницы?
Если еще неклиент, то лучше на сайте
Укажите все доходы, в т.ч. и от депо, лимит не более 10К (а то и 5К)
Не подлючайте страховку, дето там птица будет или в интервью сразу говорите
ПС. Лучше, конечно, найти толкового менагера, который правильно заполнит анкету, укажет все источники доходов, майна и не переврет телепоны друзей и работы (к ним таки должны дозвониться)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32
clientage написав: Ferlakur написав:
Так где вероятность больше, что дадут кред.лимит, если оформлять в отделении или подавать заявку на сайте? Или нет разницы?
Если еще неклиент, то лучше на сайте
Укажите все доходы, в т.ч. и от депо, лимит не более 10К (а то и 5К)
Не подлючайте страховку, дето там птица будет или в интервью сразу говорите
НС. Лучше, конечно, найти толкового менагера, который правильно заполнит анкету, укажет все источники доходов, майна и не переврет телепоны друзей и работы (к ним таки должны дозвониться)
По заявке на сайте дают только именную или мгновенку тоже могут? Звонил на отделение, говорят пластик у них есть.
Как долго обрабатывают заявку? Если только подал заявку до 23.11, это считается, что успел на бесплатную Вику?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:58
Ferlakur написав:По заявке на сайте дают только именную или мгновенку тоже могут?
Заказывал через сайт. При звонке с одобрением уточняли какой тип карты хочу.
Думаю, нужно было через отделение заказывать, там девочки могли нормальную приписку к заявке сделать.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:58
Ferlakur
неименной пластик выдают в тот же день. СМС с лимитом приходит через несколько часов после выдачи карты. Это если менеджер не тупит
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:04
clientage написав:
Но лимит 0й то уже пришел в СМСке
И ниче страшного. Я когда в прошлом году платную Виику оформлял, то мне тоже 0 лимит пришел. Я в отделение, что за нах? Я ж к вам не на блины приходил, а за рабочей картой. А с нулём за 365 грн. она мне не нужна. Буду отказываться (деньги еще за карту не вносил). Ответили что не могут знать, типа скоринг вездесущ и всесилен, но что-то видимо подшаманили - потому как на следующи день перезвонили с Киева и сказали, что 25 к лимит одобрен - карту можете получать. Так что что-то в отделении подшаманить могут даже когда смс пришла с нулём. Правда повторюсь речь шла о платной Виике, а не о бесплатке.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:09
clientage написав: Amid написав:2XL
Не забудьте только в октябре 2019 закрыть, а то в ноябре уже захотят абонку.
как захотят, так и выставят сумму к оплате...
если там ничо не будет, то карту заблочат...вот тогда и примете окончательное решение
т.е. в ноябре 2019 нужно позаботиться, шобы на дебетке ничо не было до снятия абонки
ПС. На Шулявке (Киев) есть Вики-мгновенки, нет клиентов и тока 2 менагера
ППС. Вернулся боец вот оттуда, у него неоднозначное впечатление. Оформили все быстро, всучили Виику БЕЗ кредлимита. Но, т.к. боец то опытный (он даж мне заранее звякнул, шо дас мой тел. для прозвона), то в процессе оформления понял, шо никто никуда не звонил, в УБКИ и ПВБКИ КИ не пробивали, анкету заполнили абы как.. Думает, шо скоринг его отклонил даж по первичному анализу анкеты. Вообщем он настоял, шобы анкету переоформили, птицы про хаты-машины пораставлял, з/п указал... Но лимит 0й то уже пришел в СМСке
Племяша заслали?)
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