Додано: Пон 19 лис, 2018 14:04

clientage написав: Но лимит 0й то уже пришел в СМСке Но лимит 0й то уже пришел в СМСке

И ниче страшного. Я когда в прошлом году платную Виику оформлял, то мне тоже 0 лимит пришел. Я в отделение, что за нах? Я ж к вам не на блины приходил, а за рабочей картой. А с нулём за 365 грн. она мне не нужна. Буду отказываться (деньги еще за карту не вносил). Ответили что не могут знать, типа скоринг вездесущ и всесилен, но что-то видимо подшаманили - потому как на следующи день перезвонили с Киева и сказали, что 25 к лимит одобрен - карту можете получать. Так что что-то в отделении подшаманить могут даже когда смс пришла с нулём. Правда повторюсь речь шла о платной Виике, а не о бесплатке.