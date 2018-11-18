ПС. На Шулявке (Киев) есть Вики-мгновенки, нет клиентов и тока 2 менагера ППС. Вернулся боец вот оттуда, у него неоднозначное впечатление. Оформили все быстро, всучили Виику БЕЗ кредлимита. Но, т.к. боец то опытный (он даж мне заранее звякнул, шо дас мой тел. для прозвона), то в процессе оформления понял, шо никто никуда не звонил, в УБКИ и ПВБКИ КИ не пробивали, анкету заполнили абы как.. Думает, шо скоринг его отклонил даж по первичному анализу анкеты. Вообщем он настоял, шобы анкету переоформили, птицы про хаты-машины пораставлял, з/п указал... Но лимит 0й то уже пришел в СМСке
Пущай не рвет волосья. Заполнял анкету на сайте сам, и депозитов себе понаписывал, и домов-пароходов - результат традиционный, 1500 грн. И тоже никуда никто не звонил. Может, знает кто, если уже из банка позвонили и сказали, что кредлимит и выдачу карты утвердили, но в отделение за ней (мгновенкой) только завтра приглашали почему-то, то можно ли туда прийти раньше, уже сегодня?