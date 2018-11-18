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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2056205720582059>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ПС. На Шулявке (Киев) есть Вики-мгновенки, нет клиентов и тока 2 менагера :)
ППС. Вернулся боец вот оттуда, у него неоднозначное впечатление. Оформили все быстро, всучили Виику БЕЗ кредлимита. Но, т.к. боец то опытный (он даж мне заранее звякнул, шо дас мой тел. для прозвона), то в процессе оформления понял, шо никто никуда не звонил, в УБКИ и ПВБКИ КИ не пробивали, анкету заполнили абы как.. Думает, шо скоринг его отклонил даж по первичному анализу анкеты. Вообщем он настоял, шобы анкету переоформили, птицы про хаты-машины пораставлял, з/п указал... Но лимит 0й то уже пришел в СМСке
Пущай не рвет волосья. Заполнял анкету на сайте сам, и депозитов себе понаписывал, и домов-пароходов - результат традиционный, 1500 грн. И тоже никуда никто не звонил.
Может, знает кто, если уже из банка позвонили и сказали, что кредлимит и выдачу карты утвердили, но в отделение за ней (мгновенкой) только завтра приглашали почему-то, то можно ли туда прийти раньше, уже сегодня?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А в каком документе описаны условия льготного периода для кредиток?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:51

Подскажите, какой самый простой и дешевый способ закинуть деньги на ТАС с карты другого банка?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:54

  Ferlakur написав:А в каком документе описаны условия льготного периода для кредиток?

ДКБО
  ishvara написав:Подскажите, какой самый простой и дешевый способ закинуть деньги на ТАС с карты другого банка?

ТАС2Ю на Вікенд, Ощадний рахунок або Оптимальний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:56

  ishvara написав:Подскажите, какой самый простой и дешевый способ закинуть деньги на ТАС с карты другого банка?


TAS2U либо по реквизитам (СЕП).
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

SMS по Вике платное?
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02

  2XL написав:SMS по Вике платное?

Нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:
  2XL написав:SMS по Вике платное?

Нет
Спасибо. Посмотрел в ИБ, статус "не подключено". Сотрудники предложили подключить за чирик в месяц.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:05

klug Как я понял, надо в ТАС2Ю добавить карту другого банка и с нее пополнить? А комиссии сколько возьмет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:09

Какой сейчас максимум %% можно выжать на полгода в гривне через тас2ю?
la9
 
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