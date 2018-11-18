Якщо не знаєте тарифів треба тестити.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:09
Якщо не знаєте тарифів треба тестити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:16
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:23
Осторожней при оформлении кредитки с отделением у м.Дарница, Киев . (Открывал Вику).
Представляют страховку как обязательное условие. Говоришь не нужна - отвечают "В нашем отделении кредитные карты открываются со страховкой". Спрашиваешь, можно ли будет отказаться после открытия - "Нет".
Такой себе информационный подлог.
И, кстати, ни слова о самом продукте. Даже не интересуются, знаком ли с условиями по карте. Несколько анкетных вопросов - и бумажки на подпись. Со страховым договором.
Промо-код +50 грн +розыгрыш (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD (до 30.11.18).
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:50
kosul
Дзвінок на 0 (800) 503 580 прямо у присутності менеджера з посиланням на тарифи і Закон України "Про банки та банківську діяльність" зазвичай швидко приводить відділення до тями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если 20го, через кассу, закину денег на 2909, из грейса не выпаду?
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:53
Картку треба додати у ТАС2Ю ті варіанти, що я вам запропонував, на даний момент безкоштовні зі сторони ТАСу. Деякі нехороші банки типу Прихвату можуть взяти комісію за вихід по р2р. Глобус точно не бере комісію за вихід по Відсоточкам, тобто цей варіант буде повністю безкоштовним, по інших картках Глобуса здається також, але я іншими не користуюсь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:55
Коллеги, помогите советом! Планирую завести сэпом на ощадный 180-190К, потом расположиться через тас2ю. Что посоветуете, чтобы не попасть на допросы, блокировку и т.п. (или как здесь действует финмон...).
Для меня не принципиально слать за 1 день или одним платежом...
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Поясните плиз с этими телефонами друзей. Сколько их надо, зачем, что будут спрашивать, и вообще кому-то реально звонили?
И рабочий телефон чей - отдела кадров, бух.зарплаты, приемной начальника? ...
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:57
|