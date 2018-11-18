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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2056205720582059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:09

  ishvara написав:klug Как я понял, надо добавить карту другого банка и с нее пополнить? А комиссии сколько возьмет?

Якщо не знаєте тарифів треба тестити.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:16

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:klug Как я понял, надо добавить карту другого банка и с нее пополнить? А комиссии сколько возьмет?

Якщо не знаєте тарифів треба тестити.

С Глобуса, вроде говорят бесплатно.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:23

Осторожней при оформлении кредитки с отделением у м.Дарница, Киев . (Открывал Вику).
Представляют страховку как обязательное условие. Говоришь не нужна - отвечают "В нашем отделении кредитные карты открываются со страховкой". Спрашиваешь, можно ли будет отказаться после открытия - "Нет".
Такой себе информационный подлог.
И, кстати, ни слова о самом продукте. Даже не интересуются, знаком ли с условиями по карте. Несколько анкетных вопросов - и бумажки на подпись. Со страховым договором.
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kosul
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:50

kosul
Дзвінок на 0 (800) 503 580 прямо у присутності менеджера з посиланням на тарифи і Закон України "Про банки та банківську діяльність" зазвичай швидко приводить відділення до тями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если 20го, через кассу, закину денег на 2909, из грейса не выпаду?
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:53

  ishvara написав:klug Как я понял, надо в ТАС2Ю добавить карту другого банка и с нее пополнить? А комиссии сколько возьмет?

Картку треба додати у ТАС2Ю ті варіанти, що я вам запропонував, на даний момент безкоштовні зі сторони ТАСу. Деякі нехороші банки типу Прихвату можуть взяти комісію за вихід по р2р. Глобус точно не бере комісію за вихід по Відсоточкам, тобто цей варіант буде повністю безкоштовним, по інших картках Глобуса здається також, але я іншими не користуюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:55

Коллеги, помогите советом! Планирую завести сэпом на ощадный 180-190К, потом расположиться через тас2ю. Что посоветуете, чтобы не попасть на допросы, блокировку и т.п. (или как здесь действует финмон...).
Для меня не принципиально слать за 1 день или одним платежом...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Поясните плиз с этими телефонами друзей. Сколько их надо, зачем, что будут спрашивать, и вообще кому-то реально звонили?
И рабочий телефон чей - отдела кадров, бух.зарплаты, приемной начальника? ... :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:57

  ziks написав:Если 20го, через кассу, закину денег на 2909, из грейса не выпаду?


Зачем так рано если грейс важен да еще и через кассу?
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